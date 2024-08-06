В 2025 году Эстония отключится от БРЭЛЛ: как это может изменить цену на электроэнергию?(2)
В начале следующего года Эстония, вместе с Литвой и Латвией, собирается отключиться от единой с Россией и Белоруссией энергосистемы (БРЭЛЛ). Это может вызвать рост цен на электроэнергию. Масштаб такого роста пока точно не известен, но может исчисляться процентами. Gazeta.ee разбиралась в том, из чего складывается общая цена на электричество и как на нее может повлиять выход из БРЭЛЛ.
Электрическое кольцо Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы (ЭК БРЭЛЛ) – синхронный режим работы энергетических систем этих стран (на единой частоте тока 50 Гц), сложившийся на основе соглашения от февраля 2001 года и названный по первым буквам названий этих государств.
Решение об отсоединении от кольца БРЭЛЛ было принято правительствами Эстонии, Латвии и Литвы еще в 2019 году, о чем были уведомлены и другие страны. Текущий контракт истекает 7 февраля 2025 года, и уже с 8 февраля наша электрическая сеть будет функционировать отдельно от России, Белоруссии и Калининградской области, оставляя последнюю небольшим островом в море энергии. Первоначально испытания такого режима продлятся в течение двух дней, после чего наша сеть будет синхронизирована с общеевропейской системой.
Энергетическая безопасность
Главной причиной отключения от БРЭЛЛ политики и энергетики называют безопасность. В сложившейся политической обстановке страны Балтии хотят сами контролировать собственные энергосети. В следующем году Эстония синхронизируется с Европейским сообществом операторов магистральных электросетей (ENTSO-E), которое действует в Европе с начала 2009 года. Эстония, Литва и Латвия на сегодняшний день являются единственными в ЕС, кто еще подключен к электросети России.
За последние годы на реализацию проекта были потрачены огромные суммы. Только электрический „мост“ между Польшей и Литвой обошелся примерно в миллиард евро. При этом страны Балтии с остальной Европой пока соединяет только он. Первоначально это приведет к сокращению торговли энергией между Польшей и странами Балтии, что также может сказаться на ценах.
Еврокомиссия объявила синхронизацию электросетей стран Балтии с ЕС одним из политических и финансовых приоритетов, выделив на этот проект более 1,2 миллиарда евро. Общая стоимость проекта оценивается в 1,6 миллиарда евро. В Латвии стоимость работ составляет почти 500 миллионов евро, при этом объем софинансирования Европейского Союза превышает 300 миллионов евро. В Эстонии, согласно данным, представленным компанией Elering, на необходимые инвестиции потребуется примерно 300 миллионов евро. Оставшаяся часть средств предназначена для реализации проекта в Литве.
Энергетический остров
Однако новая реальность таит в себе и определенные риски. Например, при выходе польско-литовского моста из строя Эстония, Латвия и Литва вынуждены будут сами поддерживать частоту в сети (сейчас частота составляет 50 Гц, а поддерживает ее российская сторона). Поскольку БРЭЛЛ представляет из себя огромный рынок, то и запасы поддержания частоты на нем велики. На сегодняшний день эта услуга, предоставляемая Россией, дешевле рыночной стоимости.
„Проблема в том, что соединение с Польшей – единственное, и мы постоянно должны быть готовы к тому, чтобы в случае его отключения три балтийские страны могли бы функционировать как изолированный энергетический остров“, – заявил прессе председатель правления Elering Калле Килк.
Кроме польско-литовского соединения в странах Балтии также были построены девять специальных синхрокомпенсаторов, которые позволят регулировать частоту в сети по мере необходимости. Также для этого могут быть использованы временные отключения потребителей. Дело в том, что частота в сети меняется в зависимости от уровня потребления и производства – когда заканчивается рабочий день и люди возвращаются в свои дома, потребление может расти, а частота, соответственно, сокращаться. В случае такого крупного рынка, как БРЭЛЛ, это менее заметно из-за огромных резервов по синхронизации. После отключения от энергетического кольца это станет сложнее.
„Не только электростанции, но и потребители могут в этом участвовать, чтобы балансировать объемы выработки и потребления. И тут зарабатывать могут обе стороны. Например, если я как потребитель согласен, что в какой-то конкретный момент меня отключают от потребления, то я получаю за это плату“, – добавил председатель правления Elering Калле Килк.
По словам специалистов, после отключения от БРЭЛЛ, цена на электричество может вырасти на 2-3 процента. Однако многие эксперты сходятся во мнении, что пока о конкретных цифрах говорить рано.
Дело в том, что цена на электричество для конечного потребителя складывается из трех основных частей.
Как мы платим за электроэнергию?
Gazeta.ee попросила разъяснить то, как формируется цена на электроэнергию, специалистов местного энергетического оператора Viru Elektrivõrgud.
„Счета за электроэнергию обычно состоят из трех компонентов – сетевых услуг, потребленной электроэнергии и национальных налогов. Viru Elektrivõrgud занимается как предоставлением сетевых услуг, так и продажей электроэнергии“, – отмечают в Viru Elektrivõrgud.
Между поставщиком сетевых услуг и потребителем заключается договор о предоставлении сетевых услуг, чтобы обеспечить доставку электроэнергии потребителю. Эти средства идут на поддержание и развитие энергетической инфраструктуры – линий электропередач и тому подобного. Ни поставщик, ни клиент на формирование этой части конечной цены никак не влияет – каждый год стоимость сетевой услуги устанавливает Департамент конкуренции.
Если потребитель не вправе выбирать поставщика сетевых услуг, они закреплены за регионами, то производителя энергии мы можем выбирать свободно.Сегодня можно сравнить пакеты всех продавцов электроэнергии, ориентированных на частных потребителей Эстонии. Сопоставимыми поставщиками электроэнергии являются Enefit (бывшая Eesti Energia), Elektrum (бывшая Latvenergo), Eesti Gaas, Viru Elektrivõrgud (бывшая VKG Elektrivõrgud), Alexela Energia AS. Imatra прекратила продажу электроэнергии в 2021 году, продав свой портфель электроэнергии Elektrum Eesti.
Биржевой или фиксированный?
При этом каждый поставщик предлагает собственные пакеты – основанные на биржевой цене, фиксированные или комбинированные. На сегодняшний день выбор оптимального пакета сродни выбору тарифа у вашего оператора мобильной связи. На рынке много предложений, у каждого поставщика есть различные пакеты, и в этом, на первый взгляд, непросто разобраться. Здесь вам поможет единый портал electrihind.ee. С его помощью можно не только сравнить все предложения на рынке, но и быстро сменить своего поставщика.
Третья часть цены – государственные акцизы. При потреблении электроэнергии уплачивается сбор за возобновляемые источники энергии, акциз на электроэнергию и НДС.
Киловатты – капля в море
Таким образом, лишь малую часть нашего счета за электричество составляет непосредственная плата за произведенные и потребленные киловатты энергии. В счетах обычно указывается процентная доля собственно стоимости электричества, например 37%. Получается, что 63% счета составляют налоги и сетевая услуга. В таком случае, даже если мы будем рассматривать пессимистический сценарий и стоимость электроэнергии вырастет пусть даже и на 5 процентов, то влияние на наш конечный счет ежемесячно будет гораздо менее заметным.
Работы продлятся до 2030 года
Несмотря на то, что отключение от БРЭЛЛ произойдет уже через полгода, это не означает окончания работ. Второе соединение между Польшей и Литвой должно быть построено к 2030 году. Кроме того Эстония и Латвия связаны с нашими скандинавскими соседями с помощью подводных кабелей. Все это добавляет уверенности в бесперебойном энергоснабжении, хоть рисков, конечно, полностью избежать не удастся – подводные кабели довольно уязвимы, что показал недавний инцидент с китайским судном, перерубившим телекоммуникационный кабель, пролегающий по дну Финского залива.
Что можно пока сказать с уверенностью?
Для поддержания рабочей частоты тока будет создан специальный рынок, на котором услугу частотного резерва будут покупать и продавать. Тогда же станет понятна и стоимость этих работ. Пока же различные специалисты оценивают влияние на цены на электричество в пределах от 1 до 3 процентов.
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