В 2025 году Эстония отключится от БРЭЛЛ: как это может изменить цену на электроэнергию?

Еврокомиссия объявила синхронизацию электросетей стран Балтии с ЕС одним из политических и финансовых приоритетов, выделив на этот проект более 1,2 миллиарда евро. Общая стоимость проекта оценивается в 1,6 миллиарда евро. В Латвии стоимость работ составляет почти 500 миллионов евро, при этом объем софинансирования Европейского Союза превышает 300 миллионов евро. В Эстонии, согласно данным, представленным компанией Elering, на необходимые инвестиции потребуется примерно 300 миллионов евро. Оставшаяся часть средств предназначена для реализации проекта в Литве.

За последние годы на реализацию проекта были потрачены огромные суммы. Только электрический „мост“ между Польшей и Литвой обошелся примерно в миллиард евро. При этом страны Балтии с остальной Европой пока соединяет только он. Первоначально это приведет к сокращению торговли энергией между Польшей и странами Балтии, что также может сказаться на ценах.

Главной причиной отключения от БРЭЛЛ политики и энергетики называют безопасность. В сложившейся политической обстановке страны Балтии хотят сами контролировать собственные энергосети. В следующем году Эстония синхронизируется с Европейским сообществом операторов магистральных электросетей (ENTSO-E), которое действует в Европе с начала 2009 года. Эстония, Литва и Латвия на сегодняшний день являются единственными в ЕС, кто еще подключен к электросети России.

Решение об отсоединении от кольца БРЭЛЛ было принято правительствами Эстонии, Латвии и Литвы еще в 2019 году, о чем были уведомлены и другие страны. Текущий контракт истекает 7 февраля 2025 года, и уже с 8 февраля наша электрическая сеть будет функционировать отдельно от России, Белоруссии и Калининградской области, оставляя последнюю небольшим островом в море энергии. Первоначально испытания такого режима продлятся в течение двух дней, после чего наша сеть будет синхронизирована с общеевропейской системой.

Электрическое кольцо Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы (ЭК БРЭЛЛ) – синхронный режим работы энергетических систем этих стран (на единой частоте тока 50 Гц), сложившийся на основе соглашения от февраля 2001 года и названный по первым буквам названий этих государств.

Энергетический остров

Однако новая реальность таит в себе и определенные риски. Например, при выходе польско-литовского моста из строя Эстония, Латвия и Литва вынуждены будут сами поддерживать частоту в сети (сейчас частота составляет 50 Гц, а поддерживает ее российская сторона). Поскольку БРЭЛЛ представляет из себя огромный рынок, то и запасы поддержания частоты на нем велики. На сегодняшний день эта услуга, предоставляемая Россией, дешевле рыночной стоимости.

„Проблема в том, что соединение с Польшей – единственное, и мы постоянно должны быть готовы к тому, чтобы в случае его отключения три балтийские страны могли бы функционировать как изолированный энергетический остров“, – заявил прессе председатель правления Elering Калле Килк.

Кроме польско-литовского соединения в странах Балтии также были построены девять специальных синхрокомпенсаторов, которые позволят регулировать частоту в сети по мере необходимости. Также для этого могут быть использованы временные отключения потребителей. Дело в том, что частота в сети меняется в зависимости от уровня потребления и производства – когда заканчивается рабочий день и люди возвращаются в свои дома, потребление может расти, а частота, соответственно, сокращаться. В случае такого крупного рынка, как БРЭЛЛ, это менее заметно из-за огромных резервов по синхронизации. После отключения от энергетического кольца это станет сложнее.

„Не только электростанции, но и потребители могут в этом участвовать, чтобы балансировать объемы выработки и потребления. И тут зарабатывать могут обе стороны. Например, если я как потребитель согласен, что в какой-то конкретный момент меня отключают от потребления, то я получаю за это плату“, – добавил председатель правления Elering Калле Килк.

По словам специалистов, после отключения от БРЭЛЛ, цена на электричество может вырасти на 2-3 процента. Однако многие эксперты сходятся во мнении, что пока о конкретных цифрах говорить рано.