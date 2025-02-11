15 самых часто задаваемых вопросов о лазерной коррекции зрения

7. Могу ли я выйти на работу на следующий день?

Большинство клиентов отмечают значительное улучшение уже после третьего дня. Полное восстановление занимает столько времени, сколько следует использовать глазные капли, обычно это 7 дней. В течение этого времени мы рекомендуем избегать яркого света, плавания и тренировок.

Сразу после процедуры зрение будет слегка затуманенным, и мы не рекомендуем, например, самому вести транспортное средство. Большинство клиентов достигают той же остроты зрения, что и при ношении очков, в течение нескольких дней или недели. Максимальная острота зрения (зрение 100 % или 20/20) достигается постепенно в ходе восстановления.

Сам лазер воздействует не более 30 секунд на каждый глаз, а вся процедура длится 10–15 минут, включая подготовку. В общей сложности вы пробудете в клинике около часа, в течение которого вас в последний раз осмотрят после коррекции, вы сможете выбрать солнцезащитные очки и при желании выпьете чая, кофе или смузи.

Нет, процедура Flow абсолютно безболезненна, поскольку мы используем высокотехнологичные анестезирующие глазные капли. По отзывам клиентов, самым неприятным было ощущение, когда по щеке текли прохладные капли для глаз.

Предшествующая процедуре диагностика зрения и консультация в KSA Silmakeskus помогут определить, подходит ли вам процедура.

ваше зрение было стабильным в течение последнего года;

Flow – это неинвазивная и бесконтактная лазерная процедура, в ходе которой осуществляется воздействие на роговицу с помощью самого передового в мире лазера SCHWIND Amaris 1050RS. Она корректирует близорукость и позволяет отказаться от минусовых очков или контактных линз.

Мы рекомендуем избегать экранов в течение первых 3–4 дней, но большинство клиентов предпочитают сделать 7-дневный перерыв. В этот период рекомендуем пребывать в покое, выделить время на отдых и, по возможности, много бывать на свежем воздухе, что будет способствовать восстановлению.

8. Когда я смогу снова тренироваться?

Легкие нагрузки (ходьба, йога) разрешаются через несколько дней. Через неделю, после удаления защитных линз все ограничения в образе жизни снимаются и большинство клиентов могут вернуться к обычному графику тренировок. Например, продолжить даже более интенсивные тренировки (включая плавание и контактные виды спорта).

9. Каковы риски?

Лазерная процедура Flow в высшей степени безопасна, но, как и при любых медицинских процедурах, могут быть небольшие риски, такие как временная сухость глаз или нечеткость зрения, которые обычно исчезают в течение нескольких недель.

10. Чем процедура Flow отличается от LASIK?

В отличие от LASIK, в ходе Flow 2.0 роговицу глаза не надрезают, что делает эту процедуру более безопасной для спортсменов, людей с активным образом жизни и клиентов с более тонкой роговицей. Результат? Меньший риск травмы, более долгосрочная стабильность и меньший риск синдрома сухого глаза.

11. Что произойдет, если мое зрение изменится после процедуры?

Flow обеспечивает постоянные результаты, но в редких случаях, когда зрение меняется, может быть сделана небольшая последующая коррекция. KSA Silmakeskus дает 7-летнюю гарантию на процедуру.

12. Flow лучше контактных линз?

Неправильное использование контактных линз повышает риск воспаления и сухости глаз, в то время как Flow предлагает разовое и постоянное решение без таких рисков.

13. Сколько стоит лазерная процедура Flow 2.0?

Стоимость процедуры составляет 2890 евро, и в эту сумму входят качественные солнцезащитные очки, лекарства, увлажняющие капли для глаз, транспортировка на такси в пределах Таллинна после процедуры, круглосуточная поддержка пациентов и послепроцедурные осмотры в течение одного года.

14. Возможна ли оплата процедуры в рассрочку?

Да. В сотрудничестве с партнерами мы предлагаем различные решения по оплате, из которых каждый может выбрать наиболее подходящее для себя.

NB! Решения по оплате – это финансовая услуга. Перед заключением договора рекомендуем ознакомиться с условиями финансовой услуги и при необходимости проконсультироваться со специалистом. Партнеров KSA по решениям по оплате можно найти здесь.

15. С чего начать?

С предпроцедурного контроля зрения, на который вы можете зарегистрироваться здесь. Это позволит вам понять, подходит ли вам описанная выше бесконтактная и неинвазивная лазерная процедура Flow 2.0. Более подробную информацию об исследовании Flow можно найти здесь.

С самого начала своей работы KSA Silmakeskus работает на уровне лучших клиник Европы и мира. У нас почти 20-летний опыт, мы провели более 200 000 исследований и имеем более 35 000 клиентов, которые избавились от своих очков для коррекции близорукости. Дополнительная информация: www.ksa.ee KSA Silmakeskus | Номер лицензии: L04236