30.01.2025, 14:16
В Мустамяэ без электричества остались более 600 домохозяйств(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
Как показыает карта сетевого энергетического предприятия Elektrilevi, из-за повреждения наземного кабеля в таллиннском районе Мустамяэ без света осталось 671 домохозяйство.
Пресс-секретарь Elektrilevi Кристи Рейланд сообщила, что ремонтная бригада в данный момент занимается ремонтом кабеля. Подачу электричества надеются восстановить в течение двух часов.
Рейланд заверила, что отключения электричества не связаны, например, с проведением землекопных работ. По ее словам, после ремонта будет проведен анализ и установлена точная причина неисправности.