ЧП и криминал
30.01.2025, 14:16

В Мустамяэ без электричества остались более 600 домохозяйств

 (2)
Иллюстративный снимок
Иллюстративный снимок
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Как показыает карта сетевого энергетического предприятия Elektrilevi, из-за повреждения наземного кабеля в таллиннском районе Мустамяэ без света осталось 671 домохозяйство.

Пресс-секретарь Elektrilevi Кристи Рейланд сообщила, что ремонтная бригада в данный момент занимается ремонтом кабеля. Подачу электричества надеются восстановить в течение двух часов.

Рейланд заверила, что отключения электричества не связаны, например, с проведением землекопных работ. По ее словам, после ремонта будет проведен анализ и установлена точная причина неисправности.

Оставить комментарий Читать комментарии (2)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии