В Мустамяэ без электричества остались более 600 домохозяйств

Пресс-секретарь Elektrilevi Кристи Рейланд сообщила, что ремонтная бригада в данный момент занимается ремонтом кабеля. Подачу электричества надеются восстановить в течение двух часов.

Рейланд заверила, что отключения электричества не связаны, например, с проведением землекопных работ. По ее словам, после ремонта будет проведен анализ и установлена точная причина неисправности.