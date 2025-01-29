Кристен Михал: госпредприятие Elektrilevi должно прекратить использовать белорусские электрокабели

Сегодня в Рийгикогу обсуждали опубликованную изданием Delfi Forte статью, в которой был поднят вопрос о том, что госпредприятие Elektrilevi использует электрокабели белорусского производства, которые находятся под санкциями. Как сказал премьер-министр Кристен Михал, подобная деятельность должна быть прекращена.