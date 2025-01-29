29.01.2025, 16:47
Кристен Михал: госпредприятие Elektrilevi должно прекратить использовать белорусские электрокабели(8)
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня в Рийгикогу обсуждали опубликованную изданием Delfi Forte статью, в которой был поднят вопрос о том, что госпредприятие Elektrilevi использует электрокабели белорусского производства, которые находятся под санкциями. Как сказал премьер-министр Кристен Михал, подобная деятельность должна быть прекращена.
На инфочасе депутат Рийгикогу Айвар Кокк обратился к премьер-министру с вопросом, каким образом стало возможным, что одно из важнейших государственных предприятий игнорирует санкции Евросоюза и продолжает прокладывать электрические кабели белорусского производства.
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