Как гром среди ясного неба: госкомпания Elektrilevi продолжает прокладывать кабели белорусского производства(3)
Только за последние полгода Elektrilevi проложило 193 км белорусских кабелей
Elektrilevi утверждает, что не проверяла, в какой стране выпущены кабели
Elektrilevi – принадлежащее государству крупнейшее эстонское предприятие распределительных сетей — получает и продолжает прокладывать кабели белорусского производства, которые Евросоюз признал в прошлом году санкционным товаром. Госкомпания признает неэтичность такой практики, но оправдывает дальнейшее использование продукции тем, что фактически закон не нарушает, а кабели просто негде больше приобрести, пишет издание Delfi Forte.
Беларусь является основным партнером страны-агрессора России в ее полномасштабной войне против Украины. Именно поэтому большинство экономических и индивидуальных санкций Евросоюза направлены против фирм и граждан как России, так и Беларуси, и именно поэтому запрещено импортировать в Евросоюз белорусские технологии, продукцию черной металлургии и многие другие товары.