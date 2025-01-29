Экономика
29.01.2025, 10:14

Как гром среди ясного неба: госкомпания Elektrilevi продолжает прокладывать кабели белорусского производства

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  • Только за последние полгода Elektrilevi проложило 193 км белорусских кабелей

  • Elektrilevi утверждает, что не проверяла, в какой стране выпущены кабели

Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: Kevin Melk | Delfi Meedia

Elektrilevi – принадлежащее государству крупнейшее эстонское предприятие распределительных сетей — получает и продолжает прокладывать кабели белорусского производства, которые Евросоюз признал в прошлом году санкционным товаром. Госкомпания признает неэтичность такой практики, но оправдывает дальнейшее использование продукции тем, что фактически закон не нарушает, а кабели просто негде больше приобрести, пишет издание Delfi Forte.

Беларусь является основным партнером страны-агрессора России в ее полномасштабной войне против Украины. Именно поэтому большинство экономических и индивидуальных санкций Евросоюза направлены против фирм и граждан как России, так и Беларуси, и именно поэтому запрещено импортировать в Евросоюз белорусские технологии, продукцию черной металлургии и многие другие товары.

Поддерживать любые деловые отношения с российскими и белорусскими предприятиями неэтично как минимум с февраля 2022 года - независимо от того, идет ли речь о продукции госпредприятий или о товарах, включенных в санкционный список.

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