Как гром среди ясного неба: госкомпания Elektrilevi продолжает прокладывать кабели белорусского производства

Беларусь является основным партнером страны-агрессора России в ее полномасштабной войне против Украины. Именно поэтому большинство экономических и индивидуальных санкций Евросоюза направлены против фирм и граждан как России, так и Беларуси, и именно поэтому запрещено импортировать в Евросоюз белорусские технологии, продукцию черной металлургии и многие другие товары.