В Балтийском море поврежден латвийский подводный кабель

В связи с инцидентом премьер-министр Эвика Силиня созвала совещание ответственных министерств и служб. После совещания премьер заявила, что повреждение кабеля LVRTC оптоволоконной сети связи на участке Вентспилс-Готланд не влияет на передачу данных для пользователей Латвии. Силиня добавила, что поскольку Латвия подготовилась к таким потенциальным кризисам, то предусмотрена альтернативная передача данных.

LVRTC продолжает переговоры с компанией, которая технически может обеспечить ремонт подводного кабеля. В центре заявляют, что это иностранная компания, имеющая большой опыт выполнения таких технологически сложных задач. Устранение повреждений будет начато до тех пор, пока не будет достигнута договоренность о выходе ремонтного судна в море

Согласно информации, доступной на данный момент LVRTC, торговцы электронными коммуникациями, которые до сих пор использовали подводный оптоволоконный кабель, для предоставления услуг используют другие маршруты передачи данных.

Учитывая, что кабель проложен по дну Балтийского моря на глубине свыше 50 метров, тип повреждения будет определен только тогда, когда начнутся работы по ремонту кабеля.

„В настоящее время есть основания полагать, что кабель существенно поврежден и что повреждение вызвано внешними воздействиями“, — подчеркивает Винета Спругайне, руководитель отдела корпоративных коммуникаций LVRTC.

В сотрудничестве с технологическими партнерами компания LVRTC провела тестирование работы системы, а также измерения в сети с помощью оборудования в Вентспилсе.

В LVRTC поясняют, что система мониторинга передачи данных центра зафиксировала перебои в передаче данных на участке Вентспилс – Готланд. LVRTC продолжает предоставлять услуги, используя другие маршруты передачи данных. На данный момент возможна задержка скорости передачи данных, но по большей части это не затрагивает конечных пользователей в Латвии, поясняют в центре.

Силиня подчеркнула, что ущерб, скорее всего, вызван внешними воздействиями, и он может быть весьма значительным, добавив, что Морские силы тоже подключились к расследованию и обследовали потенциальное место происшествия. В LVRTC также допустили, что возможно внешнее повреждение.

Премьер Латвии пояснила, что утром 26 января представители ответственных министерств и служб были вызваны на встречу, чтобы выяснить, что произошло, дать дальнейшие задачи и решить, как привлечь к участию другие страны Балтийского моря.

Поскольку ущерб был обнаружен в шведской экономической зоне, Силиня связалась с премьер-министрами Швеции и стран Балтии. Силиня заявила, что в сотрудничестве со Швецией и НАТО было предложено привлечь шведскую береговую охрану к расследованию. „Швеция пообещала любую помощь, которая нам может понадобиться“, - добавила она.

Силиня подчеркнула, что инцидент придется расследовать на уголовно-процессуальном уровне, и в настоящее время LVRTC направил данные и обстоятельства происшествия в Государственную полицию, которая проводит необходимые действия с международными партнерами. Премьер-министра заметила, что Латвия извлекла уроки из примера Финляндии.

Президент Латвии Эдгар Ринкевичс ожидает как можно быстрые результаты расследования и тесную координацию с союзниками, отметил советник президента Мартиньш Дрегерис. По словам Ринкевича, инцидент подтверждает необходимость внедрения решений, принятых в Хельсинки на саммите союзников по НАТО в Балтийском море.

Обрыв кабеля Estlink 2

В конце прошлого года Финляндия задержала судно, подозреваемое в причастности к обрыву кабеля Estlink 2 в Балтийском море, случившемся 25 декабря 2024 года.

В среду, 22 января, было объявлено, что Финское национальное бюро расследований завершило расследование на борту танкера Eagle S.

Техническое расследование якоря, поднятого со дна моря, также завершено, и полиция полагает, учитывая характеристики якоря и место его обнаружения, что якорь, поднятый с конца заснятой на морском дне тропы, принадлежит Eagle S.

Целью дальнейшего досудебного расследования является, в частности, ответ на вопросы о том, должен ли был экипаж заметить и отреагировать на то, что якорь двигался по морскому дну почти на сто километров за пределами судна. Также ведутся поиски объяснений причин аномального движения судна.

В настоящее время судно арестовано, у полиции есть девять подозреваемых, наложен запрет на дальнейшее движение. В первой половине недели на танкере произошла смена экипажа, причем изменения коснулись тех, на кого не распространялся запрет.

В начале января в НАТО объявили, что начнут новую миссию по защите подводных кабелей в Балтийском море.

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