НАТО поддерживает Латвию и Швецию в расследовании нового инцидента с морским кабелем – что известно на данный момент

Последний инцидент с кабелем в Балтийском море произошел между Латвией и Швецией рано утром в воскресенье 26 января, пишет Yle. Поврежденный телекоммуникационный кабель проходит между городом Вентспилс и островом Готланд.

Это уже шестой случай повреждения трубопровода или кабеля в регионе Балтийского моря за немногим более двух лет.

Какой кабель поврежден на этот раз?

Принадлежащий Государственному центру радио и телевещания (LVTRC) телекоммуникационный кабель был поврежден в экономической зоне Швеции.

По данным LVTRC, повреждение, которое латвийские власти назвали результатом „внешнего воздействия“, является серьезным.

Какие меры предприняты и в чем заключаются подозрения?

В воскресенье вечером Швеция конфисковала судно в Балтийском море, подозреваемое в грубом вандализме. Власти страны поднялись на борт судна в ночь на понедельник. Шведская служба безопасности Säpo подозревает в этом случае саботаж.

По данным шведской газеты Expressen , речь идет о грузовом судне Vezhen, зарегистрированном на Мальте.

LVTRC, которая управляет кабелем, сообщила в воскресенье, что компания продолжает предоставлять услуги через альтернативные маршруты передачи данных, однако возможны задержки в скорости.

Что делает НАТО?

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сообщил вчера, что Швеция, Латвия и НАТО „тесно сотрудничают“ в связи с повреждением кабеля.

Североатлантический альянс начал операцию по мониторингу в Балтийском море под названием Baltic Sentry около двух недель назад. Ее цель – предотвратить новые повреждения кабелей и ускорить расследование возможных актов саботажа.

Что делает Финляндия?

Президент республики Александер Стубб заявил в воскресенье вечером, что Финляндия поддерживает Латвию и Швецию в расследовании повреждения кабеля.

Также Береговая охрана заявила, что готова оказать помощь, как только поступит запрос.

Ракетный катер Pori ВМС Финляндии сегодня присоединится к операции по мониторингу Baltic Sentry.

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