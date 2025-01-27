НАТО поддерживает Латвию и Швецию в расследовании нового инцидента с морским кабелем – что известно на данный момент
Оптоволоконный кабель между латвийским Вентспилсом и шведским Готландом был поврежден 26 января в Балтийском море в экономической зоне Швеции.
Последний инцидент с кабелем в Балтийском море произошел между Латвией и Швецией рано утром в воскресенье 26 января, пишет Yle. Поврежденный телекоммуникационный кабель проходит между городом Вентспилс и островом Готланд.
Это уже шестой случай повреждения трубопровода или кабеля в регионе Балтийского моря за немногим более двух лет.
Какой кабель поврежден на этот раз?
Принадлежащий Государственному центру радио и телевещания (LVTRC) телекоммуникационный кабель был поврежден в экономической зоне Швеции.
По данным LVTRC, повреждение, которое латвийские власти назвали результатом „внешнего воздействия“, является серьезным.
Какие меры предприняты и в чем заключаются подозрения?
В воскресенье вечером Швеция конфисковала судно в Балтийском море, подозреваемое в грубом вандализме. Власти страны поднялись на борт судна в ночь на понедельник. Шведская служба безопасности Säpo подозревает в этом случае саботаж.
По данным шведской газеты Expressen, речь идет о грузовом судне Vezhen, зарегистрированном на Мальте.
LVTRC, которая управляет кабелем, сообщила в воскресенье, что компания продолжает предоставлять услуги через альтернативные маршруты передачи данных, однако возможны задержки в скорости.
Что делает НАТО?
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сообщил вчера, что Швеция, Латвия и НАТО „тесно сотрудничают“ в связи с повреждением кабеля.
Североатлантический альянс начал операцию по мониторингу в Балтийском море под названием Baltic Sentry около двух недель назад. Ее цель – предотвратить новые повреждения кабелей и ускорить расследование возможных актов саботажа.
Что делает Финляндия?
Президент республики Александер Стубб заявил в воскресенье вечером, что Финляндия поддерживает Латвию и Швецию в расследовании повреждения кабеля.
Также Береговая охрана заявила, что готова оказать помощь, как только поступит запрос.
Ракетный катер Pori ВМС Финляндии сегодня присоединится к операции по мониторингу Baltic Sentry.
Эти вопросы остаются открытыми
Когда кабель будет отремонтирован? По данным LVTRC, пока невозможно точно сказать, когда будет отремонтирован кабель, лежащий на глубине 50 метров. Также нет точной информации о масштабах повреждения.