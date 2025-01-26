Установлено судно, возможно причастное к повреждению латвийского кабеля. К нему направлен патрульный корабль

Центр морских операций Латвии провел анализ движения судов в районе повреждения кабеля и обнаружил еще два судна, которые находились за пределами территориальных вод и эксклюзивной зоны Латвии.

Также НВС проинформировали о происшествии союзников по НАТО, включая Швецию, и обмениваются информацией по инциденту.

После созванного главой правительства Эвикой Силиней совещания командующий Морских сил Марис Поленцс сообщил журналистам, что в сотрудничестве с LVRTC с учетом участившихся инцидентов с кабелями в Балтийском море уже ранее был разработан план действий в подобных ситуациях. В море круглосуточно дежурит корабль МС, который после получения информации о повреждении кабеля был немедленно направлен для проверки находящегося в непосредственной близости судна „Michalis san“.

Было установлено, что судно направляется в Россию и ожидает разрешения от агента, чтобы продолжить путь. „Мы не обнаружили никаких подозрительных действий на борту, никаких повреждений якоря и продолжаем анализировать движение других судов в этом районе“, - сказал Поленцс.

Согласно публично доступной информации, сухогруз „Michalis san“ ходит под флагом Мальты.

Между тем латвийская Государственная полиция возбудила уголовное дело по факту повреждения подводного оптоволоконного кабеля в Балтийском море, подтвердил LETA глава Государственной полиции Армандс Рукс.

Уголовный процесс возбужден по двум статьям Уголовного закона - „Умышленное уничтожение и повреждение имущества“, „Умышленное уничтожение и повреждение электросети, сети электронной связи общего пользования“. Рукс не исключил, что позже могут появиться дополнительные квалификации.

В настоящее время полиция совместно с прокуратурой задействовала механизмы правового сотрудничества с иностранными партнерами по расследованию.