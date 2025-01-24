ЦЕПОЧКА ДЕЙСТВИЙ | Что произойдет, если иностранное судно прямо сейчас повредит подводный кабель в территориальных водах Эстонии?

Финские правоохранительные органы проявили беспрецедентную скорость и решительность, задержав нефтяной танкер, подозреваемый в обрыве подводного кабеля Estlink 2, в экономической зоне Финляндии. Это, в свою очередь, побудило эстонские власти срочно разработать сценарии на случай, если что-то подобное произойдет в эстонских водах. Сегодня ситуация на этой стороне залива стала гораздо яснее, пишет Forte.