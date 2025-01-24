24.01.2025, 20:14
ЦЕПОЧКА ДЕЙСТВИЙ | Что произойдет, если иностранное судно прямо сейчас повредит подводный кабель в территориальных водах Эстонии?(13)
ФОТО: Soome politsei
Финские правоохранительные органы проявили беспрецедентную скорость и решительность, задержав нефтяной танкер, подозреваемый в обрыве подводного кабеля Estlink 2, в экономической зоне Финляндии. Это, в свою очередь, побудило эстонские власти срочно разработать сценарии на случай, если что-то подобное произойдет в эстонских водах. Сегодня ситуация на этой стороне залива стала гораздо яснее, пишет Forte.
Военно-морские силы уже два года несут полную ответственность за то, что происходит в морских районах Эстонии. Это касается загрязнения окружающей среды, деятельности пограничников и различных нарушений.
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