За рубежом
24.01.2025, 20:14

ЦЕПОЧКА ДЕЙСТВИЙ | Что произойдет, если иностранное судно прямо сейчас повредит подводный кабель в территориальных водах Эстонии?

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ЗАДЕРЖАНИЕ! Вертолет финской пограничной службы приближается к танкеру Eagle S
ЗАДЕРЖАНИЕ! Вертолет финской пограничной службы приближается к танкеру Eagle S
ФОТО: Soome politsei

Финские правоохранительные органы проявили беспрецедентную скорость и решительность, задержав нефтяной танкер, подозреваемый в обрыве подводного кабеля Estlink 2, в экономической зоне Финляндии. Это, в свою очередь, побудило эстонские власти срочно разработать сценарии на случай, если что-то подобное произойдет в эстонских водах. Сегодня ситуация на этой стороне залива стала гораздо яснее, пишет Forte.

Военно-морские силы уже два года несут полную ответственность за то, что происходит в морских районах Эстонии. Это касается загрязнения окружающей среды, деятельности пограничников и различных нарушений.

Forte решил узнать, как будет выглядеть цепочка команд и реальные операции, если, например, в какой-то день, в 12:28 судно Seagull 3 под китайским флагом перережет своим якорем кабель Estlink 1 в экономической зоне Эстонии или даже в наших территориальных водах.

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