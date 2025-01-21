Санкции США работают: российская нефть застряла у берегов Китая и Индии

„Теневой“ флот России насчитывает около 600 судов, совершающих незаконные операции с подсанкционной российской нефтью. Они перевозят около 4 млн баррелей в день и приносят России десятки миллиардов долларов в год. Санкции касаются около 160 танкеров и ключевых игроков рынка, включая страховые компании, сообщает Управление контроля за иностранными активами США (OFAC). Суда теневого флота России используют как российский флаг и страховые сертификаты, так и пользуются услугами третьих стран для усложнения идентификации и ограничения деятельности кораблей, осуществляющих перевозку подсанкционных российских товаров. Часто суда теневого флота, входя в территориальные воды и свободные экономические зоны разных стран, выключают системы идентификации, что является строгим нарушением международного морского права и может создать аварийные ситуации.

Москва уже через день испытала эффект от санкций США , наложенных 10 января на российский энергетический сектор. Система энергетического экспорта из России разрушается: Китай и Индия отказались принимать танкеры попавшего под санкции российского „теневого флота“. Это опровергло миф о том, что Москва объединила вокруг себя страны Глобального Юга в противостоянии с Западом. Экономический кризис в самой России тоже усугубляется: „Газпром“, ставший убыточным ещё в 2023 году, объявил о сокращении почти половины сотрудников центрального аппарата. Миф о том, что Россия вроде бы не чувствительна к санкциям, является произведением российской пропаганды, прикрывающей не только военный, но и экономический блеф Кремля.

Под санкциями оказались 184 танкера теневого флота РФ, а также компании „Ингосстрах“ и „Альфастрахование“, страхующие танкеры. Также санкции наложены на 14 членов совета директоров корпорации „Росатом“, причастного к незаконному контролю над Запорожской АЭС. Эти санкции нанесут России многомиллиардный ущерб и значительно сократят возможности Кремля финансировать преступную войну против Украины.

10 января Соединенные Штаты объявили о масштабном пакете санкций, под которые попали более 400 организаций и физических лиц, задействованных в энергетической сфере России. В частности, санкции наложены на крупнейшие нефтяные и газодобывающие компании России „Газпромнефть“ и „Сургутнефтегаз“ вместе с дочерними компаниями.

Недавний инцидент с повреждением телекоммуникационного кабеля в Балтийском море, к которому причастен связанный с Россией танкер Eagle S, к тому же имевший на борту шпионское оборудование, стал доказательством того, что российский теневой флот используется для ведения гибридной войны против запада. Российский теневой флот, который ходит под флагами многих стран мира, часто несёт экологическую угрозу. Корабли теневого флота имеют ненадлежащее техническое состояние, что в случае возникновения внештатной ситуации может повлечь за собой разлив нефти и нефтепродуктов в море, как это произошло в Керченском проливе в декабре 2024 года. Учитывая плохую страховку, которую имеет большое количество таких судов, финансовые расходы для ликвидации последствий подобных ситуаций понесёт прибрежное государство, где произошел инцидент, а не Россия.

Индия и Китай отворачиваются от России

Часть международных портов начала действовать ещё до санкций США. В частности, китайская Shandong Port Group запретила находящимся под санкциями США танкерам заходить в свои порты в провинции Шаньдун. Китайским портам запрещено доковать, разгружать или предоставлять судовые услуги судам из списка Офиса по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC). Оператор контролирует основные порты на восточном побережье Китая, включая Циндао, Жичжао и Яньтай, которые являются основными терминалами для импорта попавшей под санкции нефти.

Индийские нефтепереработчики могут потерять скидки на российскую нефть, которыми они пользовались, если поставки станут дефицитными.