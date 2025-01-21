Санкции США работают: российская нефть застряла у берегов Китая и Индии
10 января Соединенные Штаты объявили о масштабном пакете санкций, под которые попали более 400 организаций и физических лиц, задействованных в энергетической сфере России. Эти санкции нанесут России многомиллиардный ущерб и значительно сократят возможности Кремля финансировать преступную войну против Украины, пишет журналист Александр Левченко.
10 января Соединенные Штаты объявили о масштабном пакете санкций, под которые попали более 400 организаций и физических лиц, задействованных в энергетической сфере России. В частности, санкции наложены на крупнейшие нефтяные и газодобывающие компании России „Газпромнефть“ и „Сургутнефтегаз“ вместе с дочерними компаниями.
Под санкциями оказались 184 танкера теневого флота РФ, а также компании „Ингосстрах“ и „Альфастрахование“, страхующие танкеры. Также санкции наложены на 14 членов совета директоров корпорации „Росатом“, причастного к незаконному контролю над Запорожской АЭС. Эти санкции нанесут России многомиллиардный ущерб и значительно сократят возможности Кремля финансировать преступную войну против Украины.
Российский энергетический экспорт рушится
Москва уже через день испытала эффект от санкций США, наложенных 10 января на российский энергетический сектор. Система энергетического экспорта из России разрушается: Китай и Индия отказались принимать танкеры попавшего под санкции российского „теневого флота“. Это опровергло миф о том, что Москва объединила вокруг себя страны Глобального Юга в противостоянии с Западом. Экономический кризис в самой России тоже усугубляется: „Газпром“, ставший убыточным ещё в 2023 году, объявил о сокращении почти половины сотрудников центрального аппарата. Миф о том, что Россия вроде бы не чувствительна к санкциям, является произведением российской пропаганды, прикрывающей не только военный, но и экономический блеф Кремля.
„Теневой“ флот России насчитывает около 600 судов, совершающих незаконные операции с подсанкционной российской нефтью. Они перевозят около 4 млн баррелей в день и приносят России десятки миллиардов долларов в год. Санкции касаются около 160 танкеров и ключевых игроков рынка, включая страховые компании, сообщает Управление контроля за иностранными активами США (OFAC). Суда теневого флота России используют как российский флаг и страховые сертификаты, так и пользуются услугами третьих стран для усложнения идентификации и ограничения деятельности кораблей, осуществляющих перевозку подсанкционных российских товаров. Часто суда теневого флота, входя в территориальные воды и свободные экономические зоны разных стран, выключают системы идентификации, что является строгим нарушением международного морского права и может создать аварийные ситуации.
Недавний инцидент с повреждением телекоммуникационного кабеля в Балтийском море, к которому причастен связанный с Россией танкер Eagle S, к тому же имевший на борту шпионское оборудование, стал доказательством того, что российский теневой флот используется для ведения гибридной войны против запада. Российский теневой флот, который ходит под флагами многих стран мира, часто несёт экологическую угрозу. Корабли теневого флота имеют ненадлежащее техническое состояние, что в случае возникновения внештатной ситуации может повлечь за собой разлив нефти и нефтепродуктов в море, как это произошло в Керченском проливе в декабре 2024 года. Учитывая плохую страховку, которую имеет большое количество таких судов, финансовые расходы для ликвидации последствий подобных ситуаций понесёт прибрежное государство, где произошел инцидент, а не Россия.
Индия и Китай отворачиваются от России
Часть международных портов начала действовать ещё до санкций США. В частности, китайская Shandong Port Group запретила находящимся под санкциями США танкерам заходить в свои порты в провинции Шаньдун. Китайским портам запрещено доковать, разгружать или предоставлять судовые услуги судам из списка Офиса по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC). Оператор контролирует основные порты на восточном побережье Китая, включая Циндао, Жичжао и Яньтай, которые являются основными терминалами для импорта попавшей под санкции нефти.
Индийские нефтепереработчики могут потерять скидки на российскую нефть, которыми они пользовались, если поставки станут дефицитными.
Индия объявила о намерении запретить разгрузку подсанкционных танкеров, транспортирующих российскую нефть. Однако поставки нефти для Индии не станут проблемой. ОПЕК имеет 3 миллиона баррелей в день свободных мощностей, кроме того, страны, не входящие в ОПЕК, такие как США, Канада, Бразилия, Гайана могут ещё дополнительно продавать нефть. Однако, индийские нефтепереработчики могут потерять скидки на российскую нефть, которыми они пользовались, если поставки станут дефицитными. При этом индийские банки потребуют сертификаты происхождения, чтобы убедиться, что нефть не происходит от поставщиков, попавших под санкции. В общей сложности 65 нефтяных танкеров бросили якорь в разных местах по всему миру с тех пор, как США объявили о новом пакете санкций. Пять из этих танкеров стояли на якоре у китайских портов, ещё семь бросили якорь у берегов Сингапура, а остальные остановились у берегов России в Балтийском море и на Дальнем Востоке. Около 10% мирового флота нефтяных танкеров попали в санкции США.
США должны укрепить свои позиции в морских перевозках, ведь Россия может использовать „теневой флот“ для стратегических целей в военных конфликтах, об этом заявило издание Politico. С момента вторжения России в Украину в 2022 году теневой флот РФ значительно разросся. Сейчас он состоит из судов, работающих вне официального мира судоходства. Поэтому „теневой флот“ представляет риск для легально работающих судов, прибрежных государств и морской среды.
В то же время он представляет дополнительную угрозу для членов НАТО. Россия может использовать этот огромный флот для стратегических морских перевозок. В настоящее время этот флот составляет 17% мирового нефтяного танкерного флота. Стратегические морские перевозки являются одним из видов военной деятельности, который проходит далеко от глаз общественности. Коммерческие суда перевозят необходимое для армии снаряжение – от танков до горючего. И если Россия решит начать новый военный конфликт, то может воспользоваться теневым флотом.
В Украине провели брифинг, посвящённый усилению санкционного давления на Россию из-за использования теневого танкерного флота для экспорта нефти. Мероприятие объединило представителей дипломатических миссий из более чем 20 стран мира, включая государства ЕС, Великобританию, США, Канаду, Индию, Японию, а также ряд других важных международных партнёров. Ключевыми темами обсуждения стали усилия Украины и её союзников по ограничению доходов РФ от нефти. Это направление является одним из основных источников финансирования военных действий.
В прошлом году теневой флот из более чем 600 судов обеспечил транспортировку 90% российской нефти, что принесло Москве доход в размере 180 миллиардов долларов США. Особое внимание уделили вопросам усиления санкционного режима, среди которых снижение максимальной цены на российскую нефть до 40 долларов за баррель, введение ограничений против капитанов судов и обслуживающих этот флот компаний, а также усиление контроля за страхованием танкеров. Украина также отметила необходимость введения эмбарго ЕС на импорт российского сжиженного газа, объём которого в прошлом году достиг рекордных показателей. Ожидается, что этот вопрос будет включен в 16-й пакет санкций, который планируют принять в феврале.
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