Как президентский прием стал сценой для клоунов: „Наша задача была объяснить, что в этом году рукопожатие будет другим“

24 февраля 2023 года гости из самых разных сфер общества стекались в театр „Эстония“ на традиционный прием президента по случаю годовщины республики. На входе их встречали мужчина и женщина в черных фраках. На шее мужчины красовался короткий галстук в красный горошек, а женщина была в роскошном жабо. „Здравствуйте! Проходите. Верхнюю одежду оставьте здесь“, – приветствовали они. Но это были не швейцары – бутафорские красные носы на резинке указывали на их профессию. Многие гости узнали артистов: кто-то ходил на их выступления со своими детьми и внуками, а кто-то еще помнил их по популярной в 90-х телевизионной программе о черепахе Кипси. Мужчину звали Тоомас Тросс, а женщину, его жену – Хайде Мяннамяэ. На сцене они были известны под именами Пийп и Туут. Пара работала клоунами уже много лет.