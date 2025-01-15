Два корабля НАТО, входящих в миссию „Балтийский часовой“, прибыли в Финский залив

Два корабля НАТО сейчас находятся в Финском заливе. Это подтверждает сервис Vessel Finder , который отслеживает движения судов.

Утром НАТО опубликовало в сервисе X фотографию кораблей в Балтийском море. В обновлении использовался хэштег Baltic Sentry, что означает „Балтийский часовой“.

НАТО отправило корабли после того, как в Балтийском море были повреждены электрический кабель и несколько телекоммуникационных кабелей во время рождественских праздников. В повреждении кабелей подозревается судно Eagle S.

В Балтийское море также направляются несколько других военных кораблей НАТО, подводные лодки, самолеты наблюдения и подводные дроны.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил во вторник, что альянс запускает проект „Балтийский часовой“. Он направлен на предотвращение ущерба критически важной инфраструктуре.

Президент Финляндии Александер Стубб на совместной пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте подвел итоги Балтийской встречи в Хельсинки, выделив десять пунктов для усиления безопасности в регионе.

1. Резкое осуждение случаев повреждения критической инфраструктуры

Восемь стран осуждают участившиеся атаки на критическую подводную инфраструктуру. По словам Стубба, резкое совместное заявление демонстрирует успех саммита.

2. Средства для противодействия угрозам имеются

Страны готовы и далее принимать решительные и целенаправленные меры, когда критическая инфраструктура находится под угрозой. По словам Стубба, ответные меры в случае с танкером Eagle S показывают, что возможность и готовность к действиям существуют.

3. Усиление присутствия НАТО в Балтийском море

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил о запуске проекта „Балтийский часовой“ для обеспечения безопасности инфраструктуры в Балтийском море. В операции примут участие корабли, самолеты и дроны. Системы наблюдения будут более эффективно интегрированы с системами НАТО.

4. Более активное использование технологий