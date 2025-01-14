„Балтийский часовой“: в НАТО объявили о запуске миссии по патрулированию Балтийского моря для защиты подводной инфраструктуры

Этот проект является частью увеличения морского присутствия и контроля НАТО. В рамках миссии будут задействованы фрегаты и морские патрульные самолеты. По словам генсека, также развернут небольшой флот военно-морских беспилотников, а НАТО будет работать с союзниками над интеграцией национальных средств наблюдения для усиления защиты важнейших объектов подводной инфраструктуры.

НАТО не сообщает подробности о количестве судов

Рютте сообщил, что НАТО увеличило свое присутствие за последние два года, но план „Балтийский часовой“, о котором было объявлено сегодня, включает дополнительные суда, самолеты для морского наблюдения и дроны для мониторинга морских зон. Рютте не стал конкретизировать количество сколько судов, направляемых в регион, поскольку их число будет меняться из недели в неделю. Кроме того, НАТО не хочет раскрывать точные данные враждебным государствам.

Рютте также подчеркнул важность строгого соблюдения законов. Он отметил, что Финляндия уже продемонстрировала, что твердые действия в рамках закона возможны: „Капитаны судов должны понимать, что потенциальные угрозы нашей инфраструктуре будут иметь последствия, включая возможную высадку на берег, конфискацию судна и арест“, — добавил генсек НАТО.

Десять пунктов Стубба: президент Финляндии огласил меры, которые страны НАТО Балтийского моря согласовали для обеспечения безопасности в регионе

Президент Финляндии Александер Стубб на совместной пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте подвел итоги Балтийской встречи в Хельсинки, выделив десять пунктов для усиления безопасности в регионе.

1. Резкое осуждение случаев повреждения критической инфраструктуры

Восемь стран осуждают участившиеся атаки на критическую подводную инфраструктуру. По словам Стубба, резкое совместное заявление демонстрирует успех саммита.

2. Средства для противодействия угрозам имеются