„Балтийский часовой“: в НАТО объявили о запуске миссии по патрулированию Балтийского моря для защиты подводной инфраструктуры(1)
Страны НАТО запускают новую миссию „Балтийский часовой“ (Baltic Sentry), направленную на усиление защиты критической инфраструктуры государств альянса в Балтийском регионе, сообщает Yle. О старте операции генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил на саммите союзников по Балтийскому морю в Хельсинки.
Этот проект является частью увеличения морского присутствия и контроля НАТО. В рамках миссии будут задействованы фрегаты и морские патрульные самолеты. По словам генсека, также развернут небольшой флот военно-морских беспилотников, а НАТО будет работать с союзниками над интеграцией национальных средств наблюдения для усиления защиты важнейших объектов подводной инфраструктуры.
НАТО не сообщает подробности о количестве судов
Рютте сообщил, что НАТО увеличило свое присутствие за последние два года, но план „Балтийский часовой“, о котором было объявлено сегодня, включает дополнительные суда, самолеты для морского наблюдения и дроны для мониторинга морских зон. Рютте не стал конкретизировать количество сколько судов, направляемых в регион, поскольку их число будет меняться из недели в неделю. Кроме того, НАТО не хочет раскрывать точные данные враждебным государствам.
Рютте также подчеркнул важность строгого соблюдения законов. Он отметил, что Финляндия уже продемонстрировала, что твердые действия в рамках закона возможны: „Капитаны судов должны понимать, что потенциальные угрозы нашей инфраструктуре будут иметь последствия, включая возможную высадку на берег, конфискацию судна и арест“, — добавил генсек НАТО.
Десять пунктов Стубба: президент Финляндии огласил меры, которые страны НАТО Балтийского моря согласовали для обеспечения безопасности в регионе
Президент Финляндии Александер Стубб на совместной пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте подвел итоги Балтийской встречи в Хельсинки, выделив десять пунктов для усиления безопасности в регионе.
1. Резкое осуждение случаев повреждения критической инфраструктуры
Восемь стран осуждают участившиеся атаки на критическую подводную инфраструктуру. По словам Стубба, резкое совместное заявление демонстрирует успех саммита.
2. Средства для противодействия угрозам имеются
Страны готовы и далее принимать решительные и целенаправленные меры, когда критическая инфраструктура находится под угрозой. По словам Стубба, ответные меры в случае с танкером Eagle S показывают, что возможность и готовность к действиям существуют.
3. Усиление присутствия НАТО в Балтийском море
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил о запуске проекта „Балтийский часовой“ для обеспечения безопасности инфраструктуры в Балтийском море. В операции примут участие корабли, самолеты и дроны. Системы наблюдения будут более эффективно интегрированы с системами НАТО.
4. Более активное использование технологий
Современные технологии будут еще больше использоваться для контроля как судоходства, так и подводных операций.
5. Средства воздействия на теневой флот России
По словам Стубба, страны НАТО Балтийского региона продолжат решительные действия в отношении теневого флота России.
6. Меморандум о взаимопонимании
Страны НАТО Балтийского региона подпишут меморандум о взаимопонимании по критической инфраструктуре Балтийского моря. Он будет аналогичен уже имеющемуся у Финляндии и Эстонии.
7. Эксперты по морскому праву для поиска действенных мер
Страны-участницы встречи сформируют группу из юридических экспертов для поиска средств в соответствии с международным морским законодательством, чтобы противодействовать гибридному влиянию в морских районах.
8. Подробный отчет об успешной „модели действий Eagle S“
На встрече было решено, что Финляндия поэтапно представит своим союзникам по НАТО модель действий, использованную на корабле Eagle S в декабре 2024 года.
9. Тесное сотрудничество ЕС и НАТО
Достигнуто соглашение о продолжении тесного сотрудничества между ЕС и НАТО.
10. Брифинг для всего НАТО о том, что было согласовано в Хельсинки
Стубб добавил десятым пунктом, что, хотя саммит в Хельсинки касался стран НАТО Балтийского региона, другие государства-члены НАТО будут подробно проинформированы о результатах встречи.