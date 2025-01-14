За рубежом
14.01.2025, 21:21

DELFI В ХЕЛЬСИНКИ | Подводные кабели невозможно сделать невидимыми и „кремлеупорными“, но ущерб можно уменьшить

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Президент Финляндии Александер Стубб (слева), генеральный секретарь НАТО Март Рютте (в центре), премьер-министр Эстонии Кристен Михал на запуске „Балтийского часового“.
Президент Финляндии Александер Стубб (слева), генеральный секретарь НАТО Март Рютте (в центре), премьер-министр Эстонии Кристен Михал на запуске „Балтийского часового“.
ФОТО: Matti Porre | Канцелярия президента Финляндии

Итоги саммита в Хельсинки: подводную инфраструктуру, скорее всего, будут повреждать и впредь. Вопрос в первую очередь состоит в том, как эффективно и быстро ее восстанавливать, а также как ловить и наказывать злоумышленников.

Что случилось? Сегодня в Хельсинки состоялся первый саммит государств НАТО Балтийского региона, организованный Финляндией и Эстонией после повреждения кабеля Estlink 2 (25 декабря) с целью договориться о том, как лучше бороться с ущербом, наносимым морской инфраструктуре.

Вид с эстонской колокольни. Хорошо, что важный для нас вопрос рассматривается на таком высоком уровне. Однако многое из того, что было решено в Хельсинки, станет ясно только после того, как будут предприняты действия на более низких уровнях.

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