14.01.2025, 21:21
DELFI В ХЕЛЬСИНКИ | Подводные кабели невозможно сделать невидимыми и „кремлеупорными“, но ущерб можно уменьшить(4)
ФОТО: | Канцелярия президента Финляндии
Итоги саммита в Хельсинки: подводную инфраструктуру, скорее всего, будут повреждать и впредь. Вопрос в первую очередь состоит в том, как эффективно и быстро ее восстанавливать, а также как ловить и наказывать злоумышленников.
Что случилось? Сегодня в Хельсинки состоялся первый саммит государств НАТО Балтийского региона, организованный Финляндией и Эстонией после повреждения кабеля Estlink 2 (25 декабря) с целью договориться о том, как лучше бороться с ущербом, наносимым морской инфраструктуре.
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