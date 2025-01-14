DELFI В ХЕЛЬСИНКИ | Подводные кабели невозможно сделать невидимыми и „кремлеупорными“, но ущерб можно уменьшить

Что случилось? Сегодня в Хельсинки состоялся первый саммит государств НАТО Балтийского региона, организованный Финляндией и Эстонией после повреждения кабеля Estlink 2 (25 декабря) с целью договориться о том, как лучше бороться с ущербом, наносимым морской инфраструктуре.

Вид с эстонской колокольни. Хорошо, что важный для нас вопрос рассматривается на таком высоком уровне. Однако многое из того, что было решено в Хельсинки, станет ясно только после того, как будут предприняты действия на более низких уровнях.