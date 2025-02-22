„Никто этого не ожидал!“ Молодежные организации всполошились, министерство приступило к сокращению субсидий

Министерство образования и науки ежегодно выделяет молодежным организациям бюджетные средства в виде годовых субсидий. В этом году поддержка сократилась из-за сложной ситуации с государственным бюджетом. Если в прошлом году министерство выделило молодежным организациям около 950 000 евро, то в этом году сумма составила чуть больше 600 000 евро, что на 36% меньше. На этой неделе молодежные организации узнали о сумме поддержки на этот год, и, по их словам, она оказалась еще меньше, чем ожидалось. Также министерству предъявляют претензии за то, что уведомление о сокращениях пришло слишком поздно.