Новости Эстонии
22.02.2025, 21:23

„Никто этого не ожидал!“ Молодежные организации всполошились, министерство приступило к сокращению субсидий

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Министерство сократило субсидии молодежным организациям
Министерство сократило субсидии молодежным организациям
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Министерство сократило, среди прочего, годовые субсидии молодежным организациям, однако, по словам организаций, ранее говорилось о меньших сокращениях, и о сумме сокращений сообщили слишком поздно. В министерстве считают, что организации были заранее осведомлены о сокращениях.

Министерство образования и науки ежегодно выделяет молодежным организациям бюджетные средства в виде годовых субсидий. В этом году поддержка сократилась из-за сложной ситуации с государственным бюджетом. Если в прошлом году министерство выделило молодежным организациям около 950 000 евро, то в этом году сумма составила чуть больше 600 000 евро, что на 36% меньше. На этой неделе молодежные организации узнали о сумме поддержки на этот год, и, по их словам, она оказалась еще меньше, чем ожидалось. Также министерству предъявляют претензии за то, что уведомление о сокращениях пришло слишком поздно.

Всего существует 11 молодежных организаций, из которых три — это объединяющие организации: Союз студентов Эстонии (EÜL), Союз молодежных организаций Эстонии (ENL) и Союз ученических представительств Эстонии (EÕEL). Они занимаются, в том числе, представлением интересов молодежи в формировании политики. EÜL должен сократить 47,5% своих средств, что составляет 40 000 евро, ENL — 44,8% (80 000 евро), а EÕEL — 40% (67 000 евро). EÜL и EÕEL обратились в министерство с просьбой разъяснить, почему сокращение столь велико и почему их приравнивают к организациям, занимающимся политической деятельностью, таким как Союз скаутов или Союз гаидов.

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