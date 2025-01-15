Мнение
15.01.2025, 18:14

Явная „теневая“ угроза. Как остановить диверсии на подводной инфраструктуре Балтики?

 
Зарегистрированный на островах Кука нефтяной танкер Eagle S пришвартован около порта Килпилахти в Порвоо, Финляндия, в Финском заливе 13 января 2025 года. Танкер подозревается в разрыве кабеля Estlink 2, а также в том, что он является частью так называемого российского теневого флота.
Зарегистрированный на островах Кука нефтяной танкер Eagle S пришвартован около порта Килпилахти в Порвоо, Финляндия, в Финском заливе 13 января 2025 года. Танкер подозревается в разрыве кабеля Estlink 2, а также в том, что он является частью так называемого российского теневого флота.
ФОТО: Vesa Moilanen/LEHTIKUVA/SIPA | Scanpix

В канун Рождества, панамский танкер из российского „теневого флота“ перерезал якорем электрокабель и три телекоммуникационных кабеля между Эстонией и Финляндией. Это была уже третья диверсия на подводной инфраструктуре стран Балтии. Можно ли их остановить? Какие инструменты есть в руках НАТО и стран Балтийского моря? Насколько вообще реально сделать воды Балтики безопасными, если такой крупный игрок, как Россия, готов продолжать перебивать кабеля и газопроводы? В теме разбирался Delfi.lv.

В четверг, 9 января, танкер Eventin, зарегистрированный в Панаме и груженый в Усть-Луге 99 тысячами тонн российской нефти, из-за отказа двигателя потерял ход недалеко от немецкого острова Рюген. Несмотря на шторм, судно удалось отбуксировать на рейд порта Сассниц. В понедельник выяснилось, что отказали все двигатели судна — и основной и вспомогательные. Произвести ремонт в море оказалось невозможно.

Танкер планировали отбуксировать через все Датские проливы к порту Скаген — самой северной точке Дании. Но на борту судна — российская нефть, и на это нужно специальное разрешение. Датские власти его пока не дали. По той же причине судно не могут принять немецкие порты. Если погода ухудшится и буксирам не удастся удержать судно под контролем, ситуация может стать непредсказуемой.

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