Явная „теневая“ угроза. Как остановить диверсии на подводной инфраструктуре Балтики?

В четверг, 9 января, танкер Eventin, зарегистрированный в Панаме и груженый в Усть-Луге 99 тысячами тонн российской нефти, из-за отказа двигателя потерял ход недалеко от немецкого острова Рюген. Несмотря на шторм, судно удалось отбуксировать на рейд порта Сассниц. В понедельник выяснилось, что отказали все двигатели судна — и основной и вспомогательные. Произвести ремонт в море оказалось невозможно.

Танкер планировали отбуксировать через все Датские проливы к порту Скаген — самой северной точке Дании. Но на борту судна — российская нефть, и на это нужно специальное разрешение. Датские власти его пока не дали. По той же причине судно не могут принять немецкие порты. Если погода ухудшится и буксирам не удастся удержать судно под контролем, ситуация может стать непредсказуемой.