Явная „теневая“ угроза. Как остановить диверсии на подводной инфраструктуре Балтики?
В канун Рождества, панамский танкер из российского „теневого флота“ перерезал якорем электрокабель и три телекоммуникационных кабеля между Эстонией и Финляндией. Это была уже третья диверсия на подводной инфраструктуре стран Балтии. Можно ли их остановить? Какие инструменты есть в руках НАТО и стран Балтийского моря? Насколько вообще реально сделать воды Балтики безопасными, если такой крупный игрок, как Россия, готов продолжать перебивать кабеля и газопроводы? В теме разбирался Delfi.lv.
В четверг, 9 января, танкер Eventin, зарегистрированный в Панаме и груженый в Усть-Луге 99 тысячами тонн российской нефти, из-за отказа двигателя потерял ход недалеко от немецкого острова Рюген. Несмотря на шторм, судно удалось отбуксировать на рейд порта Сассниц. В понедельник выяснилось, что отказали все двигатели судна — и основной и вспомогательные. Произвести ремонт в море оказалось невозможно.