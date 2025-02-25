СТАТИСТИКА | Сколько украинцев осталось в Эстонии? Они выучили язык?

За 2022 год количество получателей международной защиты увеличилось на 4480%: вместо обычных порядка 50 человек международную защиту получили 2107 человек. Большинство получателей международной защиты в 2022 году были именно гражданами Украины, которые не могли претендовать на временную защиту, так как покинули Украину до начала военных действий

По данным регистра населения, на 01.01.2025 в Эстонии проживало 37 300 граждан Украины с действующей защитой. При этом бытует мнение, что в основном, в Эстонию приехали женщины. Однако это не совсем так. По данным Департамента статистики, распределение по полу примерно одинаковое. Это может частично объясняться наличием в выборке несовершеннолетних мужского пола. При этом, большую часть (67,7%) составляют взрослые, далее идут дети (26,6%). Пенсионеров же после 65 лет приехало намного меньше - всего 5,7% от общего числа.