СТАТИСТИКА | Сколько украинцев осталось в Эстонии? Они выучили язык?

ФОТО: Delfi Meedia
После 24 февраля 2022 года, когда Россия атаковала Украину, в Эстонию приехали тысячи украинцев, вынужденных спешно покинуть свои дома. Тогда Европейский союз впервые ввел временную защиту для военных беженцев, и Эстония в том же году предоставила ее 41 639 гражданам Украины. Сколько же украинцев остались в Эстонии? И смогли ли они найти работу и выучить язык?
За 2022 год количество получателей международной защиты увеличилось на 4480%: вместо обычных порядка 50 человек международную защиту получили 2107 человек. Большинство получателей международной защиты в 2022 году были именно гражданами Украины, которые не могли претендовать на временную защиту, так как покинули Украину до начала военных действий
Уже подписаны?