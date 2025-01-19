Новости Эстонии
19.01.2025, 17:30

The Washington Post: западные разведки считают повреждения коммуникаций в Балтийском море случайностью

 
RusDelfi
Корабль EML Sakala охраняет кабель Estlink 1
Корабль EML Sakala охраняет кабель Estlink 1
ФОТО: Berta Gortfelder | Delfi Meedia

По словам нескольких представителей разведки США и Европы, разрывы подводных кабелей, неоднократно происходившие в последние месяцы, скорее всего, стали результатом морских аварий, а не российского саботажа, пишет The Washington Post.

По словам высокопоставленных должностных лиц из трех стран, участвующих в продолжающихся расследованиях серии инцидентов, в ходе которых были повреждены критически важные линии электропередачи и связи на морском дне, это решение отражает формирующийся консенсус среди служб безопасности США и Европы.

Эти аварии вызвали подозрения, что Россия нацелилась на подводную инфраструктуру в рамках более широкой кампании гибридных атак по всей Европе, и побудили усилить меры безопасности, включая сделанное на прошлой неделе заявление о том, что НАТО начнет новые операции по патрулированию и наблюдению в Балтийском море.

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