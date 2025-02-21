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ФОТО: Нина Брянцева | Delfi Meedia
Новости Эстонии
21.02.2025, 07:00

Русскоязычные школьники за пару кликов делают домашние задания с помощью ИИ. Обучения эстонскому не происходит

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Вместо словаря — телефон с переводчиком или ChatGPT. Именно так делают сейчас домашние задания школьники по всей Эстонии. Особенно часто прибегают к такому способу побыстрее закончить работу ученики, которых затронула реформа образования. Почему использовать автоматические программы перевода — это удобно для родителей, но небезопасно для школьников? Нужно ли разрешать пользоваться ИИ? И как относятся к современной технологии сами учителя? Подробности в проекте RusDelfi „Трудности перехода“.

„Просто перевода недостаточно“

С точки зрения реформы образования использование искусственного интеллекта может привести к негативному эффекту, отмечают специалисты в области образования. В первую очередь — из-за перевода с эстонского языка на русский. Хотя технологии могут помочь в понимании сложных текстов и изучении грамматики, существует риск того, что дети не будут прикладывать усилия для самостоятельного изучения языка, а просто позволят машине делать работу за них. „Это может привести к ситуации, когда ученики не смогут выражать свои мысли самостоятельно и применять приобретенные знания на практике“, — говорит Рийна Саадъярве, советник в области образовательных технологий Министерства образования и науки.

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