Русскоязычные школьники за пару кликов делают домашние задания с помощью ИИ. Обучения эстонскому не происходит

„Просто перевода недостаточно“

С точки зрения реформы образования использование искусственного интеллекта может привести к негативному эффекту, отмечают специалисты в области образования. В первую очередь — из-за перевода с эстонского языка на русский. Хотя технологии могут помочь в понимании сложных текстов и изучении грамматики, существует риск того, что дети не будут прикладывать усилия для самостоятельного изучения языка, а просто позволят машине делать работу за них. „Это может привести к ситуации, когда ученики не смогут выражать свои мысли самостоятельно и применять приобретенные знания на практике“, — говорит Рийна Саадъярве, советник в области образовательных технологий Министерства образования и науки.