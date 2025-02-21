Русскоязычные школьники за пару кликов делают домашние задания с помощью ИИ. Обучения эстонскому не происходит

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Вместо словаря — телефон с переводчиком или ChatGPT. Именно так делают сейчас домашние задания школьники по всей Эстонии. Особенно часто прибегают к такому способу побыстрее закончить работу ученики, которых затронула реформа образования. Почему использовать автоматические программы перевода — это удобно для родителей, но небезопасно для школьников? Нужно ли разрешать пользоваться ИИ? И как относятся к современной технологии сами учителя? Подробности в проекте RusDelfi „Трудности перехода“.