Ляэнеметс возмутился ситуацией на рынке услуг связи: „Надо рассмотреть вопрос об отделении сетей Telia от предприятия“

Высказывания Ляэнеметса на пресс-конференции были вызваны заявлением телекоммуникационного предприятия Telia, которое 17 января сообщило о том, что будет автоматически переводить своих клиентов на более быстрые, но более дорогие интернет-пакеты. „Такое поведение компании, занимающей полумонопольное положение, конечно же, неприемлемо“, - сказал Ляэнеметс, который сам поднял этот вопрос на пресс-конференции.

По словам главы МВД, ситуация на рынке связи требует более силового вмешательства со стороны регулирующего его ведомства. “На мой взгляд, здесь нужны гораздо более решительные действия со стороны Департамента защиты прав потребителей и технического надзора. Необходимо подумать о том, как привлечь эти компании к ответственности“, - подчеркнул он.

Ляэнеметс обратил внимание и на проблему конкуренции на рынке связи: „Это вопрос честной конкуренции, предпринимательства и, наконец, того, что эстонцы - не просто крестьяне, которые должны платить десятину иностранному предприятию. Мы не видим здесь честной конкуренции. Для того у нас и созданы департаменты, чтобы ее обеспечить. Этим нужно заниматься“, - призвал он.

Министр пошел еще дальше, предложив отделить друг от друга на рынке телекоммуникаций операторов сетей и поставщиков услуг. „На мой взгляд, TTJA также должен обратиться внимание на то обстоятельство, что в некоторых отношениях Telia занимает полумонопольное положение, поскольку владеет намного большим количеством телекоммуникационных сетей, чем другие компании. Мы видим, что здесь могут возникнуть проблемы. Следует рассмотреть вопрос и взвесить, нужно ли отделить эти сети от этого предприятия“, - сказал Ляэнеметс.

На пресс-конференции разгорелись страсти

Министр юстиции и цифрового развития Лийза-Ли Пакоста (Eesti 200) немедленно резко отреагировала на предложение Ляэнеметса. „Подобные заявления иногда способствуют росту популярности, но не надолго“, - заявила она.