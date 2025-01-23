Ляэнеметс возмутился ситуацией на рынке услуг связи: „Надо рассмотреть вопрос об отделении сетей Telia от предприятия“(9)
Сегодня на пресс-концеренции правительства министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (СДП) прокомментировал повышение тарифов Telia и выступил с предложением: Департаменту защиты прав потребителей и технического налзора (TTJA) следует рассмотреть вопрос об отделении сетей связи Telia от предприятия.
Высказывания Ляэнеметса на пресс-конференции были вызваны заявлением телекоммуникационного предприятия Telia, которое 17 января сообщило о том, что будет автоматически переводить своих клиентов на более быстрые, но более дорогие интернет-пакеты. „Такое поведение компании, занимающей полумонопольное положение, конечно же, неприемлемо“, - сказал Ляэнеметс, который сам поднял этот вопрос на пресс-конференции.
По словам главы МВД, ситуация на рынке связи требует более силового вмешательства со стороны регулирующего его ведомства. “На мой взгляд, здесь нужны гораздо более решительные действия со стороны Департамента защиты прав потребителей и технического надзора. Необходимо подумать о том, как привлечь эти компании к ответственности“, - подчеркнул он.
Ляэнеметс обратил внимание и на проблему конкуренции на рынке связи: „Это вопрос честной конкуренции, предпринимательства и, наконец, того, что эстонцы - не просто крестьяне, которые должны платить десятину иностранному предприятию. Мы не видим здесь честной конкуренции. Для того у нас и созданы департаменты, чтобы ее обеспечить. Этим нужно заниматься“, - призвал он.
Министр пошел еще дальше, предложив отделить друг от друга на рынке телекоммуникаций операторов сетей и поставщиков услуг. „На мой взгляд, TTJA также должен обратиться внимание на то обстоятельство, что в некоторых отношениях Telia занимает полумонопольное положение, поскольку владеет намного большим количеством телекоммуникационных сетей, чем другие компании. Мы видим, что здесь могут возникнуть проблемы. Следует рассмотреть вопрос и взвесить, нужно ли отделить эти сети от этого предприятия“, - сказал Ляэнеметс.
На пресс-конференции разгорелись страсти
Министр юстиции и цифрового развития Лийза-Ли Пакоста (Eesti 200) немедленно резко отреагировала на предложение Ляэнеметса. „Подобные заявления иногда способствуют росту популярности, но не надолго“, - заявила она.
Как сказала Пакоста, государство не может просто так забрать имущество предприятия. „В Эстонии еще в 1990-е годы было принято решение, что у нас не будет государственных кабельных сетей - как в Литве и некоторых регионах Латвии, - а все наши кабельные сети будут построены частными компаниями. Даже если бы мы захотели национализировать имущество, принадлежащее частным предприятиям, к счастью, это не так просто сделать в эстонском правовом пространстве“, - добавила она.
По словам министра, отвечающей за сферу связи, теоретически можно было бы обсудить покупку сети у Telia, но она не представляет, где государство, находящееся в сложном финансовом положении, возьмет на это деньги.
В ответ на критику Ляэнеметс уточнил свое предложение: „Действительно, оптоволоконную сеть построили предприятия, но я говорю не об этом“. По его словам, он имел в виду сеть связи, которая исторически принадлежала Eesti Telekom и которая зачастую является единственной фиксированной связью, которая доступна сельским жителям. Проблема заключается в том, что Telia держит слишком высокие оптовые цены в существующей сети, а конкурентам невыгодно строить новую сеть в малонаселенных регионах. “Мое предложение не сводилось к тому, что государство должно что-то купить или национализировать. Я говорил о том, что следует пересмотреть регуляцию. Вполне обычное дело, когда сеть и услуга разделены. У нас есть примеры, касающиеся тепло- и электроснабжения“, - пояснил Ляэнеметс.
Министр внутренних дел поднял на пресс-конференции и вопрос о бесперебойной работе сетей связи в кризисных ситуациях. „Правительство, безусловно, возьмет на себя ответственность за предприятия связи и проверит их способность работать без перебоев. А именно, будут ли работать мачты связи в случае масштабного отключения электроэнергии. Насколько нам известно, работают, очевидно, не все мачты связи“, - предупредил он.
Как пояснил Ляэнеметс, хотя некоторые мачты работают на аккумуляторах, если электроэнергия отключится на 24 или 36 часов, это повод для беспокойства. „Прибыли компаний исчисляется десятками миллионов евро в год, однако в функционирование эстонского государства и в действия людей в кризисных ситуациях не было вложено достаточно средств“, - подчеркнул он.
Как сказал Ляэнеметс, если предприятия сами не сделают необходимые инвестиции, может вмешаться государство: „Оно может установить более конкретные правила по обеспечению работы мачт связи“.
Руководитель Telia с министром внутренних дел не согласен
„Для успокоения министра внутренних дел можем сказать, что Telia за последние 10 лет инвестировала в Эстонию порядка 500 миллионов евро, значительная часть которых была направлена именно на строительство сетей, инновации и развитие устойчивости в оказании услуг. По этому показателю компания входит в число крупнейших инвесторов страны. Все необходимые требования к устойчивости, предусмотренные законом, Telia также выполнила, поэтому оценка министра не основана на фактах“, — пояснил руководитель Telia Хольгер Хальянд.
По словам Хальянда, Telia Eesti также входит в число крупнейших налогоплательщиков страны, перечислив в государственный бюджет в виде различных налогов, государственных пошлин и сборов лишь только в 2024 году около 130 миллионов евро. В аналогичных пропорциях Telia уплатила налоги и в 2023 году. „Мы верим, что инвестиции, сделанные Telia, а также налоговые поступления в государственную казну способствовали развитию общественного сектора, включая сферу, находящуюся в ведении Министерства внутренних дел“, — сказал руководитель Telia.