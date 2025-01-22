Экономика
22.01.2025, 19:41

„Проехали по 81-летнему человеку катком!“ Пожилому клиенту оказалось невозможно в представительстве Telia отказаться от рекламного предложения

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Действительно ли с июня исчезнет нынешний дешевый интернет-пакет?
Логотип Telia
Логотип Telia
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Кампания телекоммуникационной фирмы Telia по переводу клиентов на более быстрые и более дорогие пакеты домашнего интернета после вчерашней публикации издания Forte вызвала большое общественное недовольство и желание немедленно отказаться от навязываемых пакетов. Но людей ждало большое удивление, когда выяснился факт, что хотя о компании им сообщили, но отказаться от смены пакетов еще нельзя. Вдобавок выяснилась информация, что уже этим летом весь народ в обязательном порядке переведут на более дорогие пакеты.

Повторим ставшие вчера известными факты. На прошлой неделе Telia начала кампанию „Получите за ту же ежемесячную плату в 2 раза более быстрый домашний интернет“. В ходе этой кампании большую часть пользователей домашнего интернета на 30 дней переведут, не спрашивая их согласия, на более быстрый интернет-пакет.

По прошествии 30 дней, если клиенту нравится и более быстрый интернет, и более высокая за него плата, то пробная кампания автоматически превращается в изменение договора. Telia пообещала направить клиентом за три дня до окончания пробного периода напоминание, чтобы люди могли решить, использовать пакет с новой ежемесячной платой или вернуться к интернет-соединению с прежней скоростью. Если клиент не предпринимает никаких действий, то он автоматически получает вместо пакета за 19 евро новый пакет за 24,4 евро.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
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