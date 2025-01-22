„Проехали по 81-летнему человеку катком!“ Пожилому клиенту оказалось невозможно в представительстве Telia отказаться от рекламного предложения(16)
Кампания телекоммуникационной фирмы Telia по переводу клиентов на более быстрые и более дорогие пакеты домашнего интернета после вчерашней публикации издания Forte вызвала большое общественное недовольство и желание немедленно отказаться от навязываемых пакетов. Но людей ждало большое удивление, когда выяснился факт, что хотя о компании им сообщили, но отказаться от смены пакетов еще нельзя. Вдобавок выяснилась информация, что уже этим летом весь народ в обязательном порядке переведут на более дорогие пакеты.
Повторим ставшие вчера известными факты. На прошлой неделе Telia начала кампанию „Получите за ту же ежемесячную плату в 2 раза более быстрый домашний интернет“. В ходе этой кампании большую часть пользователей домашнего интернета на 30 дней переведут, не спрашивая их согласия, на более быстрый интернет-пакет.