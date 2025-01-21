Экономика
21.01.2025, 15:56

Фирма Telia начала в порядке кампании и без согласия клиентов переводить их на более дорогие пакеты

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Вопросом займется TTJA
Telia
Telia
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Департамент защиты потребителя и технического надзора (TTJA) по запросу издания Forte выяснит, насколько корректными являются действия телекоммуникационного предприятия Telia, которое начинает переводить своих клиентов домашнего интернета на более дорогие интернет-пакеты, называя это пробной кампанией.

Не спрашивая согласия и с предупреждением менее, чем за месяц.

Это делается в рамках кампании под названием „Получите за ту же ежемесячную плату в 2 раза более быстрый домашний интернет“.

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