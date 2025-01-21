21.01.2025, 15:56
Фирма Telia начала в порядке кампании и без согласия клиентов переводить их на более дорогие пакеты(2)
Вопросом займется TTJA
ФОТО: | Delfi Meedia
Департамент защиты потребителя и технического надзора (TTJA) по запросу издания Forte выяснит, насколько корректными являются действия телекоммуникационного предприятия Telia, которое начинает переводить своих клиентов домашнего интернета на более дорогие интернет-пакеты, называя это пробной кампанией.
Не спрашивая согласия и с предупреждением менее, чем за месяц.
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