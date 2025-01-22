В среду, 22 января, в 12 часов дня в Таллинне более тысячи домохозяйств остались без электричества.

Руководитель по коммуникациям и маркетингу Elektrilevi Кристи Рейланд сообщила Delfi, что отключение электроэнергии в Таллинне было вызвано неисправностью подземного кабеля, которую бригада Elektrilevi немедленно начала устранять, и к 12:36 дня всем клиентам восстановили подачу электроэнергии.

Устранение неисправностей

Elektrilevi отмечает у себя на сайте, что ее центр управления и аварийные бригады дежурят круглосуточно и 365 дней в году, кроме того, готовность приступить к устранению неполадок имеется у партнеров компании.

Все сообщения о сбоях среднего напряжения автоматически передаются в центр управления, откуда диспетчеры направляют бригады для устранения неисправности.

Сообщения о низковольтных авариях поступают через приложение MARU или по телефонам службы поддержки клиентов. Сообщения о неисправностях на линиях низкого напряжения обрабатывают специалисты Elektrilevi, которые вносят их в систему, после чего специалисты центра управления назначают бригады для устранения неисправностей. Затем эти сообщения поступают аварийной бригаде, а клиент получает соответствующую информацию через приложение MARU и/или по SMS.

По данным за 2020 год, 50% неисправностей в сети Elektrilevi было связано с погодными условиями и окружающей средой. Немногим более 15% неисправностей вызвано возрастом сети или ее износом. 35% отказов происходит по другим причинам – например, из-за птиц или животных, ведущихся кем-то земляных работ или краж, а также из-за сбоев в установках потребителей.

Время устранения отключений из-за неисправностей:

С 1 апреля по 30 сентября – до 12 часов.

С 1 октября до 31 марта – до 16 часов.

В чрезвычайных ситуациях для устранения отключения может потребоваться до 72 часов с момента объявления чрезвычайной ситуации. Чрезвычайная ситуация может быть вызвана стихийным бедствием, бурей или другим событием, которое сетевое предприятие не может предотвратить.