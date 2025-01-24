Министры Эстонии и Финляндии: в борьбе против теневого флота нам нужна более существенная помощь Евросоюза

По словам министров, российский теневой флот представляет серьезную угрозу безопасности Европейского союза и окружающей среде, особенно в регионе Балтийского моря.

„Теневой флот зачастую состоит из старых и находящихся в плохом техническом состоянии судов, у которых часто отсутствует достаточное страховое покрытие, они не всегда пригодны для работы, особенно в нынешних ледовых условиях. Эти суда представляют большую опасность как для окружающей среды, так и для критической инфраструктуры, находящейся в Балтийском море“, — написали Владимир Свет и Лулу Ранне.

Эстония и Финляндия тесно сотрудничают с Европейским союзом, НАТО, Международной морской организацией (IMO) и другими странами Балтийского моря, чтобы ограничить деятельность теневого флота. „Внесение судов в санкционный список Европейского союза является важным шагом вперед в борьбе с теневым флотом, но всё же не решает проблемы — необходимы дополнительные меры“, — считают министры.

По словам министров, на предстоящих встречах в рамках IMO и ООН Европейский союз и его страны-члены должны совместно подчеркнуть связанные с теневым флотом риски для глобальной безопасности мореплавания. Руководители транспортных ведомств Эстонии и Финляндии отметили также необходимость укрепления возможностей Европейского агентства морской безопасности (EMSA) по борьбе с загрязнениями в регионе Балтийского моря.

„Крайне важно, чтобы в Балтийском море постоянно находилось по меньшей мере одно судно EMSA, способное бороться с нефтяными загрязнениями и в зимних условиях. Крупное загрязнение нефтью может стать катастрофой для окружающей среды, особенно в ледовых условиях“, — отметили Свет и Ранне.