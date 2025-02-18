Ханно Певкур прокомментировал утверждения о выводе войск США из стран Балтии

Источники издания Financial Times утверждают, что США могут вывести солдат из Эстонии и стран Балтии. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур (Партия реформ) говорит, что, насколько ему известно, об этом разговора не было и поэтому спекулировать на эту тему не стоит.