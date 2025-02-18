Новости Эстонии
18.02.2025, 16:55

Ханно Певкур прокомментировал утверждения о выводе войск США из стран Балтии

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Эстония планирует купить дополнительные установки HIMARS
Ханно Певкур
Ханно Певкур
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Источники издания Financial Times утверждают, что США могут вывести солдат из Эстонии и стран Балтии. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур (Партия реформ) говорит, что, насколько ему известно, об этом разговора не было и поэтому спекулировать на эту тему не стоит.

„Сейчас моим пожеланием было бы не присоединяться к спекуляциям“, — сказал Певкур порталу Delfi. Он отметил, что об этом в личных беседах и на встрече министров обороны стран НАТО не говорилось.

„До тех пор, пока нет твердой информации, я не хотел бы спекулировать“, — отметил министр обороны. Но если всё-таки США реализуют этот план, то Эстонию должны будут покинуть более 600 американских военнослужащих.

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