Несколько тысяч жителей Ласнамяэ остались без электричества

Дмитрий, житель Ласнамяэ, поделился с RusDelfi своими наблюдениями: „В 10:08 девушка написала, что все отключилось. Проходя мимо Olerex и Grossi, я заметил, что там не было света и перестали работать автоматические двери“. Бабушка Дмитрия живет на Кивила, и, по его словам, у нее тоже не было электричества. „Она вышла прогуляться до магазина Prisma, который находится у „канавы“ напротив Lasnamäe Centrum, и там тоже не было света“, – добавил Дмитрий. Однако уже в 11:00 его девушка сообщила, что электричество восстановили.