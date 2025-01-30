Как будет работать погранпункт в Нарве в дни перехода Эстонии на европейскую энергосеть? Есть ли реальная угроза?

„Слухи о закрытии пограничного пункта или изменении режима его работы в период десинхронизации не соответствуют действительности, - рассказал руководитель пограничной службы PPA Вейко Коммусаар. - Однако следует учитывать, что мы очень внимательно следим за происходящим на границе. Департамент полиции и погранохраны разработал планы на случай, если возникнет необходимость полностью или частично закрыть пограничные пункты, например, в ситуации миграционной атаки“.

Полиция, по словам Комуссара, уделяет повышенное внимание электросетевой инфраструктуре в период десинхронизации. Некоторые объекты включены в маршруты патрулирования, на других полицейские обеспечивают совместно с Силами обороны Эстонии безопасность, контролируя территорию, выявляя подозрительные моменты. „Уровень угрозы не изменился, однако нельзя исключать попытки физической атаки на инфраструктуру или проникновения на её территорию“, - сказал руководитель пограничной службы PPA.

Не только PPA предпринимает возможные меры по проверке ситуации. По расчетам Спасательного департамента и министерства климата, оценка рисков в связи с десинхронизацией Эстонии от российской электросети и присоединению к европейскому континентальному диапазону частот, показывает низкую вероятность того, что в ходе этого процесса может произойти какой-либо сбой.

„Однако мы должны быть готовы и к маловероятной ситуации из-за действий враждебного соседа на востоке, неожиданных погодных условий или технических неполадок, - заявили в государственной канцелярии. - Возможные сценарии могут варьироваться от кратковременных отключений до более сложных ситуаций, когда электросистема должна быть частично или полностью перезапущена. Все сценарии были проработаны, для их решения имеются четкие планы действий“.

В министерстве климата напоминают, что хотя процесс перехода был тщательно подготовлен, любая масштабная техническая операция сопряжена с определенной степенью риска.