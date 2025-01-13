Комиссии Рийгикогу на открытых заседаниях обсудят энергетическую политику Эстонии и банкротство Nordica
Обсуждение энергетической политики Эстонии
Сегодня на открытом заседании специальная комиссия Рийгикогу по контролю государственного бюджета обсудит решения государства в сфере энергетической политики.
По словам председателя специальной комиссии по контролю государственного бюджета Урмаса Рейнсалу, после повреждения кабеля Estlink 2 Эстонии необходимо принять четкие решения в сфере энергетической политики.
„Саботаж Estlink 2 – не единственная причина, по которой Эстонию ждет повышение цен на электричество. Но он влечет за собой общий рост цен и ухудшит конкурентоспособность экономики и благосостояние населения. Эстонии необходимо в срочном порядке принять решения, касающиеся энергетики“, – сказал Урмас Рейнсалу.
На открытое заседание приглашены министр климата Йоко Алендер, вице-канцлер Министерства климата по вопросам энергетики и полезных ископаемых Яанус Уйга, председатель правления AS Eesti Energia Андрус Дурейко, председатель правления AS Elering Калле Килк, исполнительный директор Центрального союза работодателей Эстонии Хандо Суттер, генеральный директор Торгово-промышленной палаты Эстонии Майт Палтс, председатель комиссии по энергетике Академии наук Эстонии Арви Хамбург и советник Государственного контроля Тоомас Маттсон.
Заседание комиссии начнется в 13:15. Трансляцию можно посмотреть в интернете.
Комиссии ознакомятся со свежим обзором по банкротству Nordica
Комиссия Рийгикогу по экономике и специальная комиссия по борьбе с коррупцией проведут открытое заседание, на котором вновь обсудят проведение производства по банкротству компании Nordica.
Председатель комиссии по экономике Яак Ааб сказал, что последнее рассмотрение банкротства государственной авиакомпании в комиссии прошло в ноябре. Министр инфраструктуры и представители министерства пообещали по прошествии времени представить новый обзор хода процедуры банкротства. „Мы узнаем, как продвигаются производство по банкротству Nordica и продажа самолетов“, – отметил Ааб.
По словам председателя специальной комиссии по борьбе с коррупцией Анастасии Коваленко-Кылварт, необходимо обеспечить, чтобы было спасено то, что еще можно спасти из уже и без того растраченных средств налогоплательщиков. „Мы должны узнать, какие ошибки совершили правительство и Nordica; насколько велик общий ущерб; что станет с активами предприятия и кто несет ответственность. Также необходимо обеспечить выплату справедливых компенсаций работникам. Открытым по-прежнему остается вопрос о том, каковы были реальные стратегические цели государства и какие меры были приняты для их осуществления“, – сказала она.
На заседание приглашены министр инфраструктуры Владимир Свет, канцлер Министерства климата Кейт Каземетс и вице-канцлер по мобильности Сандер Салму, а также член правления OÜ Transpordi Varahaldus Эрго Блумфельд.
Заседание начнется в 13:15. В начале заседания будет внесено предложение сделать его открытым, и в случае, если оно будет одобрено, трансляцию можно будет посмотреть в интернете.