Nordica в пролете: бездумная растрата государственных денег и путь к банкротству

„Уведомление об ухудшении ситуации“ — письмо с таким зловещим заголовком отправил 19 ноября в Министерство климата руководитель Nordica Ремко Альтуис.

„Информируем акционера о критическом положении и ожидаем немедленного ответа, содержащего точку зрения акционера относительно будущего компании“, — начинает свое письмо Альтуис.

Далее следует описание, какую превосходную работу проделало правление с Альтуисом во главе, а ключевая мысль излагается лишь в одном предложении: „Для продолжения работы в зимний период компании необходимо 10 миллионов евро“.

В противном случае, как извещает Альтуис, ее ждет банкротство.

Спустя несколько часов из министерства приходит ответ от имени канцлера Кейта Касеметса: „Акционер осведомлен о положении компании и не располагает возможностью вливания дополнительного капитала. Согласно коммерческому законодательству, решение о неплатежеспособности компании должно принимать ее правление“.

Своей подписью Касеметс наносит Nordica смертельный удар. Кстати, штамп „АК“ (с эст. „для внутреннего пользования“ — прим. перев.) на письме Касемтса, скрывающий содержание письма, был поставлен за день до его отправки.

Прокуратура не получила информацию

Финансы в Nordica сгорали алым пламенем. Денежные средства Эстонской Республики использовались слишком легкомысленно. Этот случай является ярким примером наплевательского отношения к государственному имуществу и того, как нельзя распоряжаться собственными деньгами.

Это краткое изложение выступления генерального прокурора Андреса Пармаса о компании Nordica перед специальной антикоррупционной комиссией Рийгикогу, которую генпрокурор посетил в начале октября.

Депутатам было интересно узнать, как проходит расследование деятельности компании. Ведь Nordica мало того что не поднялась до тех высот, на которые когда-то рассчитывала, но и опустилась гораздо ниже. 26 февраля этого года Окружная прокуратура по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией начала расследование деятельности прежнего руководства Nordica. Расследованием произошедшего занимается Центральная криминальная полиция.

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