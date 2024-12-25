Nordica в пролете: бездумная растрата государственных денег и путь к банкротству(37)
Компания Nordica (официальное название — Nordic Aviation Group, основана осенью 2015 года) выросла на руинах компании-предшественницы и теперь скоро сама станет банкротом. Деятельность ее бывших директоров расследует Центральная криминальная полиция. Подробности о случившемся с компанией рассказывает Eesti Ekspress.
„Уведомление об ухудшении ситуации“ — письмо с таким зловещим заголовком отправил 19 ноября в Министерство климата руководитель Nordica Ремко Альтуис.
„Информируем акционера о критическом положении и ожидаем немедленного ответа, содержащего точку зрения акционера относительно будущего компании“, — начинает свое письмо Альтуис.
Далее следует описание, какую превосходную работу проделало правление с Альтуисом во главе, а ключевая мысль излагается лишь в одном предложении: „Для продолжения работы в зимний период компании необходимо 10 миллионов евро“.
В противном случае, как извещает Альтуис, ее ждет банкротство.
Спустя несколько часов из министерства приходит ответ от имени канцлера Кейта Касеметса: „Акционер осведомлен о положении компании и не располагает возможностью вливания дополнительного капитала. Согласно коммерческому законодательству, решение о неплатежеспособности компании должно принимать ее правление“.
Своей подписью Касеметс наносит Nordica смертельный удар. Кстати, штамп „АК“ (с эст. „для внутреннего пользования“ — прим. перев.) на письме Касемтса, скрывающий содержание письма, был поставлен за день до его отправки.
Прокуратура не получила информацию
Финансы в Nordica сгорали алым пламенем. Денежные средства Эстонской Республики использовались слишком легкомысленно. Этот случай является ярким примером наплевательского отношения к государственному имуществу и того, как нельзя распоряжаться собственными деньгами.
Это краткое изложение выступления генерального прокурора Андреса Пармаса о компании Nordica перед специальной антикоррупционной комиссией Рийгикогу, которую генпрокурор посетил в начале октября.