Обзор энергетического рынка: производство ветровой энергии в Эстонии третий месяц подряд установило рекорд и принесло потребителю более выгодные цены на электроэнергию

В декабре потребление электроэнергии в Эстонии достигло 711 гигаватт-часов, в то же время в Эстонии было произведено 472 гигаватт-часа электроэнергии. Дефицит был покрыт за счет импорта. В декабре 2024 года в Эстонии было произведено рекордное количество ветровой энергии — 201 гигаватт-час. Это приблизительно в 2,2 раза больше, чем в декабре 2023 года. По сравнению с ноябрем 2024 года производство ветровой энергии увеличилось примерно на 18%. К настоящему времени производство ветровой энергии в Эстонии уже третий месяц подряд устанавливает все новые рекорды. Значительное количество электроэнергии в декабре было также произведено из сланца (151 гигаватт-час), биомассы (56 гигаватт-часов) и полукоксового газа (44 гигаватт-часа). Остальная электроэнергия была произведена в меньшем объеме из других источников.

Судя по январю 2024 года, аналогичной динамики цен можно ожидать и в текущем месяце. В январе прошлого года цены, как и в предыдущем месяце (декабрь 2024 г.), в промежутке с 07:00 до 09:00 оставались на 28,2% выше, а в период с 15:00 до 18:00 примерно на 44,0% выше. Самые низкие цены в январе прошлого года наблюдались также с 23:00 до 04:00, когда они были на 44,4% меньше, чем в среднем за месяц. Следует сказать, что январь прошлого года не является точным индикатором того, что может произойти в этом месяце, но указывает на общую тенденцию потребления, что, в свою очередь, помогает оптимизировать потребительские привычки. Следует также иметь в виду, что январь 2024 года выдался исключительно холодным. Например, высокое потребление в результате экстремально низких температур и производство малых объемов ветровой энергии привели 5 января прошлого года к рекордно высоким ценам на электроэнергию.

В декабре самые высокие цены на электроэнергию наблюдались в двух промежутках времени: утром, с 07:00 до 09:00, и во второй половине дня, с 15:00 до 17:00. В утреннем временном промежутке цены были на 52,4% выше, чем в среднем в декабре 2024 года, и составили 128,5 евро за мегаватт-час (12,8 цента за киловатт-час). С 15:00 до 17:00 цены составляли в среднем 121,0 евро за мегаватт-час (12,1 цента за киловатт-час), что на 43,5% выше среднемесячного показателя. Самые выгодные цены в декабре были с 23:00 до 04:00, когда цена удерживалась в среднем на уровне 40,0 евро за мегаватт-час (4,0 цента за киловатт-час), что было на 52,5% ниже, чем в среднем за месяц.

Благодаря хорошим ветровым условиям ветроэнергетика в декабре 2024 года покрыла 28,4% спроса на электроэнергию (в 2023 году — 7,5%), сланец — 21,2% (в 2023 году — 33%), полукоксовый газ— 6,2% (в 2023 году — 4,6%), биомасса — 7,8% (в 2023 году — 6,8%), и за счет импорта было покрыто 33,6% (в 2023 году — 46,1%). На остальные источники энергии пришлась незначительная доля.

С 2023 года в Эстонии значительно выросло количество „нулевых цен“ — цен, равных нулю или меньше нуля. В период с 2020 по 2022 год в Эстонии на т. н. нулевые цены приходилось от 3 до 7 часов в год. В 2023 году часовая цена электроэнергии на бирже была равна нулю или составляла меньше нуля 167 раз, а в 2024 году — даже 236 раз. „Нулевая цена“ была обусловлена главным образом большим объемом производства возобновляемой энергии, прежде всего солнечной энергии.

В странах Балтии

Цены на электроэнергию в странах Балтии оставались примерно на том же уровне, что и в Эстонии: в Латвии в декабре 2024 года средняя цена на электроэнергию достигла 90,5 евро за мегаватт-час, что на 6,2 евро больше, чем в Эстонии. В Литве средняя цена составила 89,7 евро за мегаватт-час, что на 5,4 евро дороже, чем в Эстонии. Основной причиной разницы в ценах стало техническое обслуживание кабеля между Эстонией и Латвией, вследствие чего его пропускная способность снизилась примерно на 2/3.

В 2024 году во всех странах Балтии было произведено в общей сложности 4,7 ТВт⋅ч ветровой энергии и 2,8 ТВт⋅ч солнечной энергии. Большая часть этих объемов — 70% ветровой энергии и примерно 50% солнечной энергии — приходится на Литву. В Эстонии было произведено 25% ветровой энергии и 36% солнечной энергии, а в Латвии, соответственно — 5% и 14%.

В Европе