Что происходит с ценами на электричество: рассказывает эксперт

В прошлом месяце цена на электроэнергию была самой высокой в промежутке с 14:00 до 18:00, превышая среднемесячный уровень более чем наполовину (54,3%) и составляя 127,4 евро за мегаватт-час. Это в целом часы высокого потребления. Самые низкие почасовые цены наблюдались между 00:00 и 04:00, когда средняя цена была более чем вдвое ниже среднемесячной (59.3%), составляя 33,59 евро за мегаватт-час.

По опыту предыдущих лет, можно ожидать аналогичного уровня цен. Например, в декабре 2023 года цены на электроэнергию в период с 14:00 до 18:00 были приблизительно на треть (28,9%) выше среднемесячной цены, а с 00:00 до 04:00 – более чем на треть (37,5%) ниже.

По дням недели цены на электроэнергию по-прежнему ниже всего по субботам и воскресеньям. В эти дни цены были в среднем примерно вдвое ниже среднемесячного уровня - по субботам цена была в среднем на 48% ниже среднемесячной, по воскресеньям - на 51%. Самыми „дорогими“ днями недели оказались вторник, среда и четверг. В эти дни цена была более чем на треть (37,5%) выше средней. В ноябре по понедельникам и пятницам цены были близки к среднему уровню.

По сравнению с ноябрем прошлого года динамика производства ветряной, солнечной и сланцевой энергии значительно изменилась. Производство ветряной энергии в ноябре этого года достигло 171 гигаватт-часа, что примерно в три раза больше, чем в ноябре прошлого года. Производство солнечной энергии составило 16,1 гигаватт-часов, поскольку дни стали короче. Квантитативно это немного, но по сравнению с ноябрем 2023 года производство выросло почти вдвое. Производство электроэнергии из сланца в ноябре сократилось более чем вдвое по сравнению с прошлым годом и составило 118 гигаватт-часов.