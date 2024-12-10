Что происходит с ценами на электричество: рассказывает эксперт
По сравнению с октябрем цена на электроэнергию в Эстонии упала в ноябре на 9,6%, оставаясь в среднем на уровне 82,56 евро за мегаватт-час. По сравнению с ноябрем прошлого года, цена на электроэнергию в нынешнем году снизилась на 21,5% (в 2023 году она составляла 105,2 евро за мегаватт-час). На снижение цен в годовом сравнении повлияли более высокие средние температуры, а также рост производства возобновляемой энергии в регионе.
В прошлом месяце цена на электроэнергию была самой высокой в промежутке с 14:00 до 18:00, превышая среднемесячный уровень более чем наполовину (54,3%) и составляя 127,4 евро за мегаватт-час. Это в целом часы высокого потребления. Самые низкие почасовые цены наблюдались между 00:00 и 04:00, когда средняя цена была более чем вдвое ниже среднемесячной (59.3%), составляя 33,59 евро за мегаватт-час.
По опыту предыдущих лет, можно ожидать аналогичного уровня цен. Например, в декабре 2023 года цены на электроэнергию в период с 14:00 до 18:00 были приблизительно на треть (28,9%) выше среднемесячной цены, а с 00:00 до 04:00 – более чем на треть (37,5%) ниже.
По дням недели цены на электроэнергию по-прежнему ниже всего по субботам и воскресеньям. В эти дни цены были в среднем примерно вдвое ниже среднемесячного уровня - по субботам цена была в среднем на 48% ниже среднемесячной, по воскресеньям - на 51%. Самыми „дорогими“ днями недели оказались вторник, среда и четверг. В эти дни цена была более чем на треть (37,5%) выше средней. В ноябре по понедельникам и пятницам цены были близки к среднему уровню.
По сравнению с ноябрем прошлого года динамика производства ветряной, солнечной и сланцевой энергии значительно изменилась. Производство ветряной энергии в ноябре этого года достигло 171 гигаватт-часа, что примерно в три раза больше, чем в ноябре прошлого года. Производство солнечной энергии составило 16,1 гигаватт-часов, поскольку дни стали короче. Квантитативно это немного, но по сравнению с ноябрем 2023 года производство выросло почти вдвое. Производство электроэнергии из сланца в ноябре сократилось более чем вдвое по сравнению с прошлым годом и составило 118 гигаватт-часов.
Спрос на электроэнергию в Эстонии обеспечивался в основном за счет импорта, энергии ветра и сланцевой электроэнергии. В ноябре 2024 года 43,8% потребления электроэнергии в Эстонии покрывал импорт (49,5% в 2023 году), 23,7% - ветроэнергетика (7,5% в 2023 году), 16,4% - сланцевая электроэнергия (26,3% в 2023 году) и 5,9% - энергия биомассы (8,8% в 2023 году). Доля прочих источников энергии была незначительной. Производство электроэнергии в Эстонии в ноябре составило 404,4 гигаватт-часа, что покрыло чуть более половины потребления.
В Балтийском регионе
В ноябре цены на электроэнергию в Латвии и Литве были на том же уровне, что и в Эстонии - 88,75 евро за мегаватт-час и 88,66 евро за мегаватт-час соответственно.
На разницу в цене в основном повлияли работы по обслуживанию электросетей между Эстонией и Латвией, которые временно ограничили пропускную способность между ними. В результате и в Латвию, и в Литву поступала менее конкурентоспособная электроэнергия из Финляндии.
В конце месяца цены на электроэнергию выросли также в связи с временным выходом из строя финских ядерных реакторов Olkiluoto-3 и Loviisa-2, что заметно снизило производственные мощности в регионе.
Европа
Средняя цена на необходимый для работы тепловых электростанций природный газ на голландской фондовой бирже TTF в ноябре составила 45,01 евро за мегаватт-час.
Если еще в прошлом месяце ожидалось, что цены на природный газ в ближайшее время останутся на уровне 40-41 евро за мегаватт-час, то теперь фьючерсные сделки (фьючерсы) показывают, что грядущей зимой цена на природный газ будет колебаться в диапазоне 48-49 евро за мегаватт-час. Краткосрочный рост цен обусловлен низким прогнозом ветра и, как следствие, снижением производительности ветроэнергетики по всей Европе. Кроме того, росту цен способствует необычайно холодная погода в Европе, что увеличивает потребность в производстве электроэнергии на базе газа. В результате запасы газа, которые ранее оставались на уровне выше среднего за пять лет, теперь упали ниже обычного сезонного.
Средняя цена квот на выбросы CO2 в ноябре составила 67,51 евро за тонну. Фьючерсные сделки указывают на то, что в этом году цена останется на уровне 69 евро.
Повышение цен на электроэнергию в начале зимы - обычное явление, это происходит каждый год. Это вызвано ростом потребления и снижением производства возобновляемой, в основном солнечной, энергии. В декабре можно ожидать, что цены будут зависеть в основном от погоды, поскольку она оказывает существенное влияние как на потребление энергии, так и на объем местного производства. Морозная и безветренная погода увеличивает потребление энергии и повышает цены. А сильные ветра приводят к значительному увеличению производства ветровой энергии, что способствует снижению цены на электроэнергию.