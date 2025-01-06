Ляэнеметс дал прогноз: на сколько евро в ближайшее время могут вырасти счета эстонской семьи за электричество?

Первая фаза обсуждений по энергетическим вопросам в правительстве уже завершена. По словам Ляэнеметса, обсуждения продолжатся на этой неделе, а, возможно, и на следующей. „Вопрос не только в влиянии Estlink 2, но и в том, сможем ли мы инвестировать в рабочие места, то есть в промышленность, которая ориентирована на районы вдали от крупных городов, чтобы там создавались рабочие места“, — отметил он.