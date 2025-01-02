Как снизить цену на электричество? Правительство обсудило в том числе решение для недорогого отопления в Нарве и выход на рынок электростанции Кийса(15)
Правительство обсудило сегодня, что можно предпринять, чтобв сделать экономику более конкурентоспособной. Обсуждались краткосрочные и долгосрочные планы по обеспечению безопасности электроснабжения и снижению цен на энергоносители.
„Правительство готовит обширный пакет мер, направленных на повышение конкурентоспособности экономики и снижение цен на энергоносители“, - заявил премьер-министр Кристен Михал (Партия реформ).
„Сегодня мы получили обзор возможностей снижения цен на электроэнергию как на ближайшие несколько лет, так и в долгосрочной перспективе. Нам нужно поддерживать темпы создания новых производственных мощностей и иметь в доступн достаточные резервы, нам нужны новые управляемые мощности, больше отказоустойчивых связей, рост возобновляемой энергетики. Кроме того, отрасли, которые знают, как эффективно потреблять электроэнергию, должны получить возможность быть в значительной степени освобожденными от платы за использование возобновляемых источников энергии. Мы продолжим более детальное обсуждение в ближайшем будущем“.
По его словам, с точки зрения безопасности поставок электроэнергии Эстония располагает достаточным количеством локально контролируемых мощностей для покрытия местных энергетических потребностей. Если среднее потребление в Эстонии составляет около 1100 МВт зимой и около 1600 МВт во время пиковой нагрузки, то всего на месте около 1800 МВт управляемой мощности.
„Прерывание Estlink 2 не повлияет на безопасность энергоснабжения Эстонии, но повлияет на цену нашей электроэнергии, поскольку во время сбоя мы не сможем получать более дешевую электроэнергию из стран Северной Европы в нынешнем объеме“, — заявила министр климата Йоко Алендер (Партия реформ).
„В случае последнего сбоя EstLink2 конечная цена электроэнергии для потребителей за год в среднем выросла на 10 процентных пунктов. В этом случае рост цен за счет добавленных мощностей может остаться меньшим, поскольку местные мощности по производству ветровой и солнечной электроэнергии к тому времени уже завершены – например, ветряная электростанция Сопи-Тоотси. При этом более половины потребителей зафиксировали цену на электроэнергию, поэтому возможное повышение цен их не затронет“, - сказала она.
Как снизить цену на электроэнергию?
По словам Михала, одним из решений снижения цен на электроэнергию является временная дифференциация платы за использование возобновляемых источников энергии, что уже сделано во многих странах.
„Если мы хотим развивать в Эстонии более высокую добавочную стоимость и более разумную экономику, создавать больше хороших рабочих мест и поддерживать низкие цены на электроэнергию, нам необходимо увеличить потребление электроэнергии. Этого можно добиться только путем привлечения сюда передовых отраслей“, — заявил министр экономики и промышленности Эркки Кельдо (Партия реформ).
„В настоящее время наши тарифы на возобновляемую энергию для компаний в 1,7 раза выше, чем где-либо еще. Это делает наши цены на энергоносители слишком высокими для крупной промышленности по сравнению с другими странами. Дифференциация платы за возобновляемую энергетику позволила бы нам быть привлекательной страной для крупной промышленности. Здесь очень важно учитывать, что если в Эстонии появится больше крупной промышленности, которой потребуется больше электроэнергии, это также снизит цену на электроэнергию для домашнего потребителя“.
По словам министра климата Йоко Алендер, в долгосрочной перспективе появление на рынке новых производственных мощностей, особенно дешевых мощностей возобновляемой энергетики, а также развитие систем хранения и управления потреблением приведет к снижению цен на электроэнергию.
„Правительство поддержало поправки к Закону о рынке электроэнергии, направленные на развитие возобновляемой энергетики, и в декабре 2024 года внесло соответствующий законопроект в Рийгикогу. Предлагаемые поправки в Закон о рынке электроэнергии позволят ускорить подключение производителей электроэнергии и крупных потребителей к передающей сети, а также сделают стоимость подключения единой и более предсказуемой“, - сказала министр.
Обсуждали и строительство Нарвской газовой электростанции
В рамках возведения новых управляемых станций, правительство сегодня также обсудило увеличение уставного капитала Eesti Energia для строительства газовой электростанции в городе Нарва, которая также решит вопрос обеспечения города теплом.
Правительство уже одобрило предложение о создании резервной меры для островов, чтобы гарантировать сохранение существующих управляемых мощностей до тех пор, пока не будут построены новые. Такие решения как сланцевые электростанции также помогают снизить цену на электроэнергию во время пиковых нагрузок.
Обсуждался также вывод на рынок электростанции Кийса, если анализ, проведенный в сотрудничестве с Министерством климата и Elering, подтвердит, что это решение снизит цену для потребителей. Анализ будет завершен в марте 2025 года.
В конце прошлого года Министерство климата представило правительству план поддержки строительства ветряных электростанций, в результате которого к 2029 году к Эстонии будет добавлено 1350 МВт береговых ветряных электростанций и к 2033 году 1000 МВт морских ветряных электростанций. Кроме того, правительство внесло в Рийгикогу предложение о строительстве более длинных прямых линий, что обеспечит более выгодные сетевые тарифы для промышленности и создаст благоприятные условия для подключения крупных производителей и потребителей к магистральной сети.
Подключение к энергосистеме континентальной Европы идет по плану. Несмотря на разрыв Estlink 2, страны Балтии станут последними странами-членами ЕС, которые отключатся от российской электросистемы уже 8 февраля. Затем, 9 февраля, Эстония вместе с Латвией и Литвой присоединится к континентальному европейскому диапазону частот через Польшу.
Также ведется активная работа на перспективу по подготовке к внедрению атомной энергетики. С этой целью созданная министром климата руководящая группа по атомной энергетике готовит проекты Закона об атомной энергетике и безопасности, анализируются возможности создания ядерного регулятора, а в феврале на рассмотрение правительства республики будет вынесено предложение начать реализацию специального государственного плана по выбору потенциальных мест для атомной электростанции.
Правительство продолжит обсуждение энергетических вопросов на следующей неделе.