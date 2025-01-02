Как снизить цену на электричество? Правительство обсудило в том числе решение для недорогого отопления в Нарве и выход на рынок электростанции Кийса

„В случае последнего сбоя EstLink2 конечная цена электроэнергии для потребителей за год в среднем выросла на 10 процентных пунктов. В этом случае рост цен за счет добавленных мощностей может остаться меньшим, поскольку местные мощности по производству ветровой и солнечной электроэнергии к тому времени уже завершены – например, ветряная электростанция Сопи-Тоотси. При этом более половины потребителей зафиксировали цену на электроэнергию, поэтому возможное повышение цен их не затронет“, - сказала она.

„Прерывание Estlink 2 не повлияет на безопасность энергоснабжения Эстонии, но повлияет на цену нашей электроэнергии, поскольку во время сбоя мы не сможем получать более дешевую электроэнергию из стран Северной Европы в нынешнем объеме“, — заявила министр климата Йоко Алендер (Партия реформ).

По его словам, с точки зрения безопасности поставок электроэнергии Эстония располагает достаточным количеством локально контролируемых мощностей для покрытия местных энергетических потребностей. Если среднее потребление в Эстонии составляет около 1100 МВт зимой и около 1600 МВт во время пиковой нагрузки, то всего на месте около 1800 МВт управляемой мощности.

„Сегодня мы получили обзор возможностей снижения цен на электроэнергию как на ближайшие несколько лет, так и в долгосрочной перспективе. Нам нужно поддерживать темпы создания новых производственных мощностей и иметь в доступн достаточные резервы, нам нужны новые управляемые мощности, больше отказоустойчивых связей, рост возобновляемой энергетики. Кроме того, отрасли, которые знают, как эффективно потреблять электроэнергию, должны получить возможность быть в значительной степени освобожденными от платы за использование возобновляемых источников энергии. Мы продолжим более детальное обсуждение в ближайшем будущем“.

По словам Михала, одним из решений снижения цен на электроэнергию является временная дифференциация платы за использование возобновляемых источников энергии, что уже сделано во многих странах.

„Если мы хотим развивать в Эстонии более высокую добавочную стоимость и более разумную экономику, создавать больше хороших рабочих мест и поддерживать низкие цены на электроэнергию, нам необходимо увеличить потребление электроэнергии. Этого можно добиться только путем привлечения сюда передовых отраслей“, — заявил министр экономики и промышленности Эркки Кельдо (Партия реформ).

„В настоящее время наши тарифы на возобновляемую энергию для компаний в 1,7 раза выше, чем где-либо еще. Это делает наши цены на энергоносители слишком высокими для крупной промышленности по сравнению с другими странами. Дифференциация платы за возобновляемую энергетику позволила бы нам быть привлекательной страной для крупной промышленности. Здесь очень важно учитывать, что если в Эстонии появится больше крупной промышленности, которой потребуется больше электроэнергии, это также снизит цену на электроэнергию для домашнего потребителя“.

По словам министра климата Йоко Алендер, в долгосрочной перспективе появление на рынке новых производственных мощностей, особенно дешевых мощностей возобновляемой энергетики, а также развитие систем хранения и управления потреблением приведет к снижению цен на электроэнергию.

„Правительство поддержало поправки к Закону о рынке электроэнергии, направленные на развитие возобновляемой энергетики, и в декабре 2024 года внесло соответствующий законопроект в Рийгикогу. Предлагаемые поправки в Закон о рынке электроэнергии позволят ускорить подключение производителей электроэнергии и крупных потребителей к передающей сети, а также сделают стоимость подключения единой и более предсказуемой“, - сказала министр.

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