Правительство выделит Eesti Energia 100 млн евро на строительство газовой станции в Нарве

На первом заседании года кабинет министров обсудил положение в энергетике после обрыва кабеля Estlink 2 и заверил, что дефицита электроэнергии и значительного подорожания не прогнозируется. Премьер-министр Кристен Михал отметил, что резервные мощности Эстонии позволяют вырабатывать до 1200 мегаватт-часов благодаря сланцевой энергетике.

Правительство решило увеличить акционерный капитал Eesti Energia на 100 миллионов евро для строительства газовой станции в Нарве, которая может быть готова к 2028 году. По мнению экспертов, электроэнергия может подорожать на 10%, что затронет лишь клиентов с биржевыми пакетами. Министр климата Йоко Алендер уточнила, что за полгода ремонта биржевая цена может вырасти на 39 миллионов евро.

Министр образования Кристина Каллас заверила, что потребители с фиксированными тарифами защищены от колебаний цен. При необходимости правительство готово принять меры для стабилизации цен и поддержки нуждающихся.

В конце прошлого года Министерство климата представило правительству план поддержки строительства ветряных электростанций, в результате которого к 2029 году к Эстонии будет добавлено 1350 МВт береговых ветряных электростанций и к 2033 году 1000 МВт морских ветряных электростанций. Кроме того, правительство внесло в Рийгикогу предложение о строительстве более длинных прямых линий, что обеспечит более выгодные сетевые тарифы для промышленности и создаст благоприятные условия для подключения крупных производителей и потребителей к магистральной сети.

Подключение к энергосистеме континентальной Европы идет по плану. Несмотря на разрыв Estlink 2, страны Балтии станут последними странами-членами ЕС, которые отключатся от российской электросистемы уже 8 февраля. Затем, 9 февраля, Эстония вместе с Латвией и Литвой присоединится к континентальному европейскому диапазону частот через Польшу.