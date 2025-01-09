ВИДЕО | Правительство нашло 100 млн евро на строительство газовой электростанции. Михал: министр не может за всем уследить(9)
На днях правительство Эстонии обнаружило в государственном бюджете 100 млн евро, зарезервированных на строительство газовой электростанции в Нарве. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал (Партия реформ) заявил, что большим сюрпризом эта находка не стала, но неразбериха все же возникла.
В госбюджете, который был сверстан прошлым летом и принят осенью, нашлось 100 миллионов евро. Как утверждают несколько источников, "находка“ стала полной неожиданностью сразу для нескольких министров и даже для премьер-министра Kристена Михала. Хотя, по словам последнего, на самом деле так утверждать нельзя. „Произошла путаница между двумя статьями с похожими названиями“, — заявил он.
„Это не стало неожиданностью для членов правительства, скорее, это предыстория того, что в предыдущие годы на инвестиции в Eesti Energia деньги выделялись в рамках другой статьи, — сказал Михал. - По этому поводу были дебаты, деньги тогда не были выделены“.
Михал добавил, что обнаруженная статья бюджета не стала для него неожиданностью. „Мы снова обратились в Министерство финансов с вопросом, каким образом и почему это возможно, — сказал он. - В новом бюджете четко указано, что есть средства для внесения взноса в акционерный капитал Eesti Energia“.
Министерство финансов отвечает за направление государственного бюджета в Рийгикогу, парламент принял бюджет в декабре прошлого года. Министру финансов самому пришлось проверять, включена ли данная статья в бюджет. „Когда мы попросили министра финансов проверить это, он предоставил необходимую информацию, так что после этого вопроса он был в курсе событий“, — сказал Михал.
По словам премьер-министра, для выделения денег это должен быть бизнес-проект, то есть коммерчески выгодная газовая электростанция, имеющая тепловую нагрузку либо в Нарве, либо там, где она будет построена. „Содержание этого распоряжения подготавливает Eesti Energia, министр финансов приходит в правительство, а затем правительство дает ему мандат“, — пояснил он весь процесс.
В будущем, естественно, будут предприняты усилия, чтобы избежать подобной путаницы. „Не каждый министр может четко следить за каждой строчкой, но с точки зрения ясности бюджета я сказал, что в будущем бюджет должен стать намного более простым для понимания для любого, кто этого захочет, — сказал Михал. - Они разберут его в дигитальном виде и проверят, какие там статьи“.