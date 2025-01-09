ЗАКУЛИСЬЕ | Сюрприз! Правительство обнаружило в госбюджете 100 миллионов евро, о которых понятия не имело(15)
Главный вопрос в связи с Министерством финансов: что знал министр Юрген Лиги и когда он это узнал? Как могло случиться, что уже второй министр финансов не знал об этом перед началом бюджетного года?
Согласитесь, приятно бывает найти деньги, забытые в кармане брюк или засунутые между книгами на полке. Это как выиграть в лотерею. Оказывается, такие сюрпризы возможны и в тех случаях, когда речь идет о государственных финансах. В госбюджете, который был сверстан прошлым летом и принят осенью, нашлось 100 миллионов евро, о которых, как стало известно „Закулисью“, члены правительства ничего не знали в начале финансового года. И хотя это подтвердили представители всех партий, соратники Юргена Лиги по Партии реформ стараются держать лицо, дипломатично уходя от ответа на прямой вопрос. Между тем, как утверждают несколько источников, обнаруженные в бюджете 100 миллионов евро стали сюрпризом даже для премьер-министра Kристена Михала.