„Атмосфера была удручающей“. Вместе с Nordica также умрет малое эстонское предприятие

Когда в 2015 году была основана Nordica, все фирмы между собой развели. Это значит, что самолеты прибывали из одного места, сама компания была в другом корпусе, а экипаж - в третьем. „Поскольку пилотам не нравилась предлагаемая в то время компания по найму рабочей силы, мы решили создать собственную компанию Best Crew OÜ и начали предлагать рабочую силу дочерней компании Nordica Regional Jet“, — пояснил Ärileht член правления Best Crew Яанус Орусалу.