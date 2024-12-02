02.12.2024, 12:15
„Атмосфера была удручающей“. Вместе с Nordica также умрет малое эстонское предприятие(5)
ФОТО: | Delfi Meedia
Компания Best Crew, снабжавшая Nordica сотрудниками, подала в Кассу по безработице уведомление о сокращении семи человек. Скорее всего, ее так же ждет банкротство, пишет Delfi Ärileht.
Когда в 2015 году была основана Nordica, все фирмы между собой развели. Это значит, что самолеты прибывали из одного места, сама компания была в другом корпусе, а экипаж - в третьем. „Поскольку пилотам не нравилась предлагаемая в то время компания по найму рабочей силы, мы решили создать собственную компанию Best Crew OÜ и начали предлагать рабочую силу дочерней компании Nordica Regional Jet“, — пояснил Ärileht член правления Best Crew Яанус Орусалу.
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