Экономика
02.12.2024, 12:15

„Атмосфера была удручающей“. Вместе с Nordica также умрет малое эстонское предприятие

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Яанус Орусалу — пилот и предприниматель с давним опытом, который на протяжении многих лет был связан как с Estonian Air, так и с Nordica
Яанус Орусалу — пилот и предприниматель с давним опытом, который на протяжении многих лет был связан как с Estonian Air, так и с Nordica
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Компания Best Crew, снабжавшая Nordica сотрудниками, подала в Кассу по безработице уведомление о сокращении семи человек. Скорее всего, ее так же ждет банкротство, пишет Delfi Ärileht.

Когда в 2015 году была основана Nordica, все фирмы между собой развели. Это значит, что самолеты прибывали из одного места, сама компания была в другом корпусе, а экипаж - в третьем. „Поскольку пилотам не нравилась предлагаемая в то время компания по найму рабочей силы, мы решили создать собственную компанию Best Crew OÜ и начали предлагать рабочую силу дочерней компании Nordica Regional Jet“, — пояснил Ärileht член правления Best Crew Яанус Орусалу.

Однако будучи отдельной компанией, Regional Jet платила малому предприятию на договорной основе, и эти средства, в свою очередь, шли на зарплату пилотам. „Нам ничего не оставалось“, — говорит Орусалу. Если тогда в компании работало 8-9 человек, то сегодня на контракте работают только семь.

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