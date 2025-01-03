Финский оператор электросети: поиск ремонтников поврежденного кабеля сейчас — настоящее испытание

Глава подразделения Fingrid, отвечающего за морские кабели, Киммо Непола сказал STT, что сроки проведения ремонтных работ зависят прежде всего от наличия в доступности специалистов, что в данный момент является „своего рода проблемой“.

Помимо поиска ремонтников, в ближайшие дни будет проходить более точная съемка морского дна в районе разрыва кабеля.

Рассматривается вопрос об аресте танкера

В повреждении 25 декабря в Финском заливе кабеля Estlink-2, а также еще нескольких кабелей связи подозревается танкер Eagle S.

Центральная криминальная полиция Финляндии арестовала судно в субботу, 28 декабря, когда оно было перемещено в Порвоо.

Финский оператор электросетей Fingrid и телекоммуникационная компания Elisa также подали в четверг в окружной суд Хельсинки ходатайства об аресте судна.

В пятницу в момент публикации данной новости в уездном суде Хельсинки рассматривается вопрос об отмене ареста нефтяного танкера, подозреваемого в повреждении кабелей в Финском заливе. Предприятие Fingrid пояснило, что запросило официальный арест Eagle S для обеспечения финансового иска.

„Мы подали заявку на арест судна, чтобы обеспечить наши претензии. Ущерб влечет за собой различные издержки“, - сказал директор по безопасности Elisa Яакко Валлениус, не уточнив масштабы ущерба.

„Ожидается, что дальнейшее расследование места повреждения предоставит больше информации о масштабах ущерба и позволит более точно спланировать и определить сроки ремонта“, — говорится в заявлении Fingrid.

По словам Марины Лоухии, которая занимается юридическими вопросами Fingrid, запрос на арест касается только судна, а не его груза.

По словам Лоухии, запрос Центральной криминальной полиции на арест связан с вопросами принудительного права и уголовного права, а заявление Fingrid связано с вопросом гражданского права, то есть с требованиями о гарантиях компенсации.

„В каком-то смысле это два разных юридических процесса, и поэтому необходимо подавать отдельное заявление, поскольку у нас разные основания“, — пояснила Лоухия.