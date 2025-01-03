Финский оператор электросети: поиск ремонтников поврежденного кабеля сейчас — настоящее испытание(4)
Финская компания-оператор электросети Fingrid сообщила агентству STT, что сейчас изучаются варианты с возможными ремонтниками разорванного электрокабеля Estlink-2. Суда, которые будут проводить ремонт, а также специалисты прибудут из-за рубежа.
Глава подразделения Fingrid, отвечающего за морские кабели, Киммо Непола сказал STT, что сроки проведения ремонтных работ зависят прежде всего от наличия в доступности специалистов, что в данный момент является „своего рода проблемой“.
Помимо поиска ремонтников, в ближайшие дни будет проходить более точная съемка морского дна в районе разрыва кабеля.
Рассматривается вопрос об аресте танкера
В повреждении 25 декабря в Финском заливе кабеля Estlink-2, а также еще нескольких кабелей связи подозревается танкер Eagle S.
Центральная криминальная полиция Финляндии арестовала судно в субботу, 28 декабря, когда оно было перемещено в Порвоо.
Финский оператор электросетей Fingrid и телекоммуникационная компания Elisa также подали в четверг в окружной суд Хельсинки ходатайства об аресте судна.
В пятницу в момент публикации данной новости в уездном суде Хельсинки рассматривается вопрос об отмене ареста нефтяного танкера, подозреваемого в повреждении кабелей в Финском заливе. Предприятие Fingrid пояснило, что запросило официальный арест Eagle S для обеспечения финансового иска.
„Мы подали заявку на арест судна, чтобы обеспечить наши претензии. Ущерб влечет за собой различные издержки“, - сказал директор по безопасности Elisa Яакко Валлениус, не уточнив масштабы ущерба.
„Ожидается, что дальнейшее расследование места повреждения предоставит больше информации о масштабах ущерба и позволит более точно спланировать и определить сроки ремонта“, — говорится в заявлении Fingrid.
По словам Марины Лоухии, которая занимается юридическими вопросами Fingrid, запрос на арест касается только судна, а не его груза.
По словам Лоухии, запрос Центральной криминальной полиции на арест связан с вопросами принудительного права и уголовного права, а заявление Fingrid связано с вопросом гражданского права, то есть с требованиями о гарантиях компенсации.
„В каком-то смысле это два разных юридических процесса, и поэтому необходимо подавать отдельное заявление, поскольку у нас разные основания“, — пояснила Лоухия.
В понедельник адвокат, представляющий персонал судна и судоходную компанию „Каравелла“, подал заявление об отмене ареста Центральной криминальной полиции.
Служба новостей Yle сообщила, что восьмой член экипажа Eagle S получил подписку о невыезде. Об этом Yle уведомила Центральная криминальная полиция, которая занимается расследованием дела о повреждении кабеля Estlink 2.
Ранее сообщалось о семи подозреваемых, которым запретили покидать страну. В полиции уточнили, что сегодняшнее число подозреваемых не является окончательным.
На борту танкера находятся граждане Грузии и Индии, однако гражданство подозреваемых не уточняется.
„Подозреваемые, которым запрещено покидать страну, не могут покинуть судно“, — добавили в полиции.
По данным ЦКП, активная начальная фаза расследования продлится несколько недель, а все следственные мероприятия могут занять несколько месяцев.