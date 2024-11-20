ВИДЕО | Авиакомпанию Nordica собирались продать за 10 миллионов. Свет: правительства занимались самолюбованием(5)
Так как приватизация авиакомпании Nordicа не удалась, руководство предприятия решило прекратить деятельность компании. Министр инфраструктуры Владимир Свет сказал на пресс-конференции, созванной по этому поводу, что мы имели дело с самолюбованием правительств, красивой мечтой, но в реальной жизни нужно твердо стоять обеими ногами на земле. Поэтому авиакомпания приняла решение прекратить деятельность и объявить о банкротстве.
„Несколько правительств поддерживали Nordica продлевали ее деятельность и вкладывали туда деньги. Это показывает, что мы как общество ошиблись“, - пояснил Владимир Свет, почему он называет авикомпанию самолюбованием многочисленных правительств.
Министр добавил, что Эстония не должна больше повторять уже совершенную дважды ошибку и нужно скорее сосредоточиться на Таллиннском аэропорте, который очень успешно смог привлечь сюда новые авиакомпании и авиалинии. „Мы не должны за государственные деньги заниматься предпринимательством там, где нет четкой стратегической цели для эстонского государства“, - сказал он.
Свет похвалил премьер-министра Кристена Михала, который, наконец, принял решение о том, что Nordica нужно продать. До конца надеялись, что это удастся. С найденным в августе инвестором Ларсом Туезеном шла речь о том, что он купит Nordica за 10 миллионов евро, которые он выплатил бы в течение трех лет.
Вице-канцлер Министерства климата по вопросам мобильности Сандер Сальму сообщил также, что на столе было предложение от одной немецкой компании на сумму 27 миллионов, но поскольку компания не смогла за несколько месяцев подтвердить источник своих денег, это предложение было отложено.
Однако Ларс Туезен в конце концов потерял желание совершать покупку, так как посчитал риски, связанные с авиакомпанией слишком высокими, в особенности то, что у большей части самолетов не было на зимний период работы. По последним данным, в работе находились четыре из 11 самолетов.
В понедельник, 18 ноября, инвестор Ларс Туезен сообщил Nordic Aviation Group о своем намерении не продолжать приватизацию компании. Поэтому, оценив экономическую ситуацию, правление приняло решение прекратить деятельность авиакомпании и подать заявление о банкротстве Nordic Aviation Group AS и Regional Jet OÜ (Xfly).
„Nordic Aviation Group и Xfly прошли трудный путь за последние 15 месяцев, то есть с тех пор, как в августе 2023 года пришло новое руководство. Этот процесс потребовал огромных усилий всей команды, чтобы вывести авиакомпанию на новый и устойчивый путь“, — пояснил исполнительный директор Nordic Aviation Group Ремко Алтуис.
Альтуис подчеркнул, что компания очень гордится достигнутыми за это время результатами, которые обеспечили прочное финансовое положение к весне 2024 года. „Мы предоставили нашим клиентам самые высокие стандарты обслуживания, что подтверждается нашей точностью и качеством обслуживания. Партнеры также похвалили нашу команду за отличную работу“, — добавил он.
Инвестор отступил в последний момент
Эстонская Республика, единственный владелец Nordic Aviation Group (и ее дочерней компании Xfly), начала процесс приватизации компании в конце 2023 года. На прошлой неделе прошли интенсивные переговоры, в ходе которых обе стороны пытались достичь взаимоприемлемого соглашения.
„К сожалению, потенциальный инвестор заявил в понедельник, что не намерен продолжать приватизацию из-за чрезмерных рисков, — пояснила председатель правления Nordic Aviation Group Кадри Ланд. — Поэтому правление проинформировало совет о своем решении прекратить деятельность Nordic Aviation Group и Xfly и подать заявление о банкротстве“.
По словам Ремко Альтуиса, исполнительного директора Nordic Aviation Group, совет директоров как можно скорее подаст заявление о банкротстве Nordic Aviation Group AS и Regional Jet OÜ. Компания проинформировала всех своих сотрудников и деловых партнеров, в том числе арендодателей самолетов, о своем намерении подать заявление о банкротстве.
„Наша цель — вернуть самолеты, используемые Nordic Aviation Group и Xfly, арендодателям как можно скорее, вероятно, в ближайшие несколько недель, — пояснил Альтуис. — Это влечет за собой все формальности, связанные с процедурой банкротства, включая уведомление Эстонской кассы по безработице“.