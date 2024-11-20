ВИДЕО | Авиакомпанию Nordica собирались продать за 10 миллионов. Свет: правительства занимались самолюбованием

„Несколько правительств поддерживали Nordica продлевали ее деятельность и вкладывали туда деньги. Это показывает, что мы как общество ошиблись“, - пояснил Владимир Свет, почему он называет авикомпанию самолюбованием многочисленных правительств.

Министр добавил, что Эстония не должна больше повторять уже совершенную дважды ошибку и нужно скорее сосредоточиться на Таллиннском аэропорте, который очень успешно смог привлечь сюда новые авиакомпании и авиалинии. „Мы не должны за государственные деньги заниматься предпринимательством там, где нет четкой стратегической цели для эстонского государства“, - сказал он.

Свет похвалил премьер-министра Кристена Михала, который, наконец, принял решение о том, что Nordica нужно продать. До конца надеялись, что это удастся. С найденным в августе инвестором Ларсом Туезеном шла речь о том, что он купит Nordica за 10 миллионов евро, которые он выплатил бы в течение трех лет.

Вице-канцлер Министерства климата по вопросам мобильности Сандер Сальму сообщил также, что на столе было предложение от одной немецкой компании на сумму 27 миллионов, но поскольку компания не смогла за несколько месяцев подтвердить источник своих денег, это предложение было отложено.

Однако Ларс Туезен в конце концов потерял желание совершать покупку, так как посчитал риски, связанные с авиакомпанией слишком высокими, в особенности то, что у большей части самолетов не было на зимний период работы. По последним данным, в работе находились четыре из 11 самолетов.

В понедельник, 18 ноября, инвестор Ларс Туезен сообщил Nordic Aviation Group о своем намерении не продолжать приватизацию компании. Поэтому, оценив экономическую ситуацию, правление приняло решение прекратить деятельность авиакомпании и подать заявление о банкротстве Nordic Aviation Group AS и Regional Jet OÜ (Xfly).