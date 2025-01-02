Литва предлагает Эстонии и Латвии совместно построить электростанцию

В интервью радиостанции Žinių Radijas Вайчюнас сказал, что это должна быть управляемая производственная мощность, но никаких обсуждений с Латвией и Эстонией относительно местоположения и технологии не велось. „В идеале, если мы достигнем соглашения с Латвией и Эстонией, это могла бы быть новая электростанция“, - сказал министр, добавив, что для стран Балтии важно все более эффективно сотрудничать на рынке электроэнергии.

„Если такое решение [о строительстве совместной электростанции] будет принято, то под гибким производством обычно подразумевается газовая электростанция“, - пояснил Вайчюнас, подчеркнув, что переговоры пока находятся на начальной стадии.

Исторически страны Балтии изо всех сил пытались договориться о крупных энергетических проектах, таких как общий терминал сжиженного природного газа (СПГ) и единый газовый рынок.

Вайчюнас признал, что достичь консенсуса по совместным проектам сложно, но подчеркнул потенциальные выгоды регионального сотрудничества, особенно с учетом того, что Эстония, Латвия и Литва имеют общий рынок резервов частот. „Именно поэтому мы предлагаем [построить совместную электростанцию] в более широком региональном плане“, - сказал министр энергетики Литвы.

Он не уточнил ни график обсуждений, ни время, когда будет представлено официальное предложение. Он также не раскрыл подробностей относительно возможного местоположения и технологии станции, заявив, что сначала необходимо выслушать мнение Латвии и Эстонии.

В интервью радиостанции министр энергетики Литвы пояснил, что помимо планов по поводу совместной электростанции Литва также предприняла и другие шаги: усилила безопасность стратегически важного передающего кабеля NordBalt (700 МВт), идущего в Швецию. Этот шаг был вызван инцидентом 25 декабря, когда нефтяной танкер Eagle S, принадлежащий российскому теневому флоту, повредил морской кабель Estlink 2 между Эстонией и Финляндией. По мнению Вайчюнаса, важно, чтобы страны Балтии не только осуществляли контроль, но и имели конкретные планы действий по реагированию на диверсии.

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