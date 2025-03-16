Новости Эстонии
16.03.2025, 12:12

БОЛЬШОЙ ОБЗОР | В каком городе Эстонии лучше сдавать экзамен по вождению, чтобы посчастливилось получить права?

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„В Таллинне сдать сложно!“
Ардо Рихтер, практиковавший вождение в Таллинне, не верил, что сможет сдать экзамен по вождению в столице, и изначально выбрал Пайде
Ардо Рихтер, практиковавший вождение в Таллинне, не верил, что сможет сдать экзамен по вождению в столице, и изначально выбрал Пайде
ФОТО: Sven Arbet | Delfi Meedia

У сдающих экзамены есть несколько любимых городов, где они надеются быстрее и проще получить водительские права. „В Таллинне много сложных мест, где экзаменаторы „валят“ ученков-водителей; мои знакомые проваливали там государственный экзамен по вождению по 5–9 раз“, — рассказывает Анна Неуталь, которая по этой причине сдавала экзамен по вождению в Хаапсалу. С проблемами и нюансами сдачи экзамена на вождение знакомит Maaleht.

По словам инструктора по вождению с Хийумаа Калле Коппеля, многие ученики, обучавшиеся вождению в Таллинне, предпочитают сдавать экзамен в Кярдла, поскольку там не настолько долгая очередь ожидания, как в столице. „Ну и у многих людей родня на Хийумаа или дача здесь, так что удобно сдать экзамен по вождению именно тут“, — добавляет он.

Большинство обучающихся вождению хотят получить свои первые водительские права к началу летних каникул или сезону отпусков, поэтому самым популярным месяцем для сдачи экзамена является май.

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