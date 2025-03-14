МНЕНИЕ | Следует немедленно заморозить пенсии и сократить госслужащих, иначе придется жить под Россией с пенсией в 200 евро!

Сегодня еще можно предотвратить автоматическое повышение пенсий, которое вступит в силу с апреля и обойдется государственному бюджету более чем в 212 миллионов евро. Чиновникам и пенсионерам перед тем, как начинать протесты, стоит задуматься: что разумнее — отказаться сегодня от 10% роста доходов или рисковать тем, что в будущем придется жить на среднюю пенсию в Российской Федерации, которая составляет около 200 евро, пишет Индрек Луберг, член правления партии Parempoolsed.