МНЕНИЕ | Следует немедленно заморозить пенсии и сократить госслужащих, иначе придется жить под Россией с пенсией в 200 евро!
Сегодня еще можно предотвратить автоматическое повышение пенсий, которое вступит в силу с апреля и обойдется государственному бюджету более чем в 212 миллионов евро. Чиновникам и пенсионерам перед тем, как начинать протесты, стоит задуматься: что разумнее — отказаться сегодня от 10% роста доходов или рисковать тем, что в будущем придется жить на среднюю пенсию в Российской Федерации, которая составляет около 200 евро, пишет Индрек Луберг, член правления партии Parempoolsed.
Общий план строительства современного больничного городка на известняковом берегу в Ласнамяэ выглядит разумным. С точки зрения расположения, возможно, участок бывшей Таллиннской тюрьмы был бы лучше, но пусть это останется на совести тех, кто принимает решения. К сожалению, план строительства Таллиннской больницы сейчас попадает в ту же категорию, что и отмена „налогового горба“ от Партии реформ. Идея хорошая, но время для ее реализации неподходящее.