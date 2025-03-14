Мнение
14.03.2025, 12:10

МНЕНИЕ | Следует немедленно заморозить пенсии и сократить госслужащих, иначе придется жить под Россией с пенсией в 200 евро!

 
Сначала поражение России, а потом оперный театр
Инвестиции в оборону действительно проходят через государственный бюджет, но это не означает, что местные самоуправления могут продолжать тратить деньги на неактуальные в данный момент вещи.
Инвестиции в оборону действительно проходят через государственный бюджет, но это не означает, что местные самоуправления могут продолжать тратить деньги на неактуальные в данный момент вещи.
ФОТО: Delfi Meedia kollaaž

Сегодня еще можно предотвратить автоматическое повышение пенсий, которое вступит в силу с апреля и обойдется государственному бюджету более чем в 212 миллионов евро. Чиновникам и пенсионерам перед тем, как начинать протесты, стоит задуматься: что разумнее — отказаться сегодня от 10% роста доходов или рисковать тем, что в будущем придется жить на среднюю пенсию в Российской Федерации, которая составляет около 200 евро, пишет Индрек Луберг, член правления партии Parempoolsed.

Общий план строительства современного больничного городка на известняковом берегу в Ласнамяэ выглядит разумным. С точки зрения расположения, возможно, участок бывшей Таллиннской тюрьмы был бы лучше, но пусть это останется на совести тех, кто принимает решения. К сожалению, план строительства Таллиннской больницы сейчас попадает в ту же категорию, что и отмена „налогового горба“ от Партии реформ. Идея хорошая, но время для ее реализации неподходящее.

Значительная часть сегодняшнего повышения налогов вызвана дефицитом бюджета, который возникнет в следующем году из-за отмены „налогового горба“. Хаотическая ситуация с международной безопасностью также заставляет нас поспешно увеличивать расходы на оборону. В настоящее время стоимость строительства Таллиннской больницы оценивается более чем в 800 миллионов евро, но с учетом роста цен реальная сумма, скорее всего, приблизится к миллиарду. Учитывая текущее состояние государственного и городского бюджетов, такие расходы нереальны, даже если удастся частично профинансировать проект за счет средств Европейского союза.

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