МНЕНИЕ | НАТО осталось без лидера, Европа прикрывается ядерным щитом

В этих условиях абсолютно обоснован один из первых шагов европейцев, а именно предложение президента Франции Эмманюэля Макрона переосмыслить структуру ядерного сдерживания на континенте. Также логично, что потенциальный канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступает за участие Германии в европейском ядерном щите. Ядерное сдерживание является центральным компонентом архитектуры безопасности со времен „холодной войны“. Европа должна - хочет она того или нет - быть в состоянии гарантировать это в будущем без США. Полагаться в этом на Вашингтон европейцы больше не могут.

Все это произошло в течение нескольких дней. Скандал в Белом доме - неужели это было всего чуть больше недели назад?

Но на кону стоит нечто большее: Европа хочет и должна в будущем действовать самостоятельно, определяя и реализуя свои интересы и цели независимо от США. НАТО, долгое время являвшаяся центральным элементом политики безопасности Запада, осталась без своего лидера и нуждается в переосмыслении. Великобритания готова взять на себя ведущую роль в этом процессе. Франция предлагает расширить ядерный зонтик на своих союзников. Германия запускает гигантскую инвестиционную программу в размере более 500 млрд евро для укрепления своей инфраструктуры и обороны.

А что же Европа ? Она словно очнулась от спячки и поняла, что это не кошмарный сон: США больше не являются надежным партнером. Европа должна заменить Америку в качестве важнейшего союзника Украины в ее войне против российской агрессии.

Случившийся чуть больше недели назад скандал на встрече президентов Трампа и Зеленского в Белом доме еще более ускорил ход событий. Вашингтон приостановил поставки оружия Украине до дальнейшего уведомления. Москва отказывается от концепции „коллективного Запада“ как врага и вместо этого говорит о большом треугольнике, состоящем из США , Китая и России. А на Европу навешивают ярлык „воюющей стороны“.

Времена сейчас быстротечные. Все меняется, ничто не остается прежним. Старый мировой порядок разваливается, и неизвестно, как будет выглядеть новый.

В противном случае европейцы становятся уязвимыми для шантажа. Либо со стороны Дональда Трампа, который все меньше скрывает свое недоверие к союзникам и вскоре может выставить на посмешище в Белом доме уже натовских политиков - как неделей ранее Владимира Зеленского. Либо со стороны Владимира Путина, чьи неоднократные ядерные угрозы за последние три года были призваны проверить реакцию на них Запада.

Для Европы это беспрецедентно сложное балансирование. Защита собственного суверенитета с позиции силы всегда задумывалась на континенте в союзе с США. Когда Макрон впервые заговорил о „европейском суверенитете“ в 2017 году, его не восприняли всерьез. Но теперь альтернативы практически нет. Это обретение дееспособности, взросление связано с сопутствующими „болезнями роста“ и сомнениями. Европа должна пройти через это. Или ей следует снова поговорить с Трампом или просто идти в фарватере Вашингтона?

Напряженность в отношениях с Россией нарастает

Министр иностранных дел России Лавров рассматривает планы по расширению европейского ядерного зонтика как угрозу для России - что и следовало ожидать. Москва также по-прежнему категорически отвергает идею размещения европейских миротворческих сил для обеспечения возможного прекращения огня в Украине. По мнению Кремля, это означало бы официальное вовлечение войск НАТО в войну против России.

Примечательно, что до сих пор из Москвы не поступало никаких сигналов о готовности заключить это самое соглашение о прекращении огня в Украине. Кремль сейчас может ждать и смотреть, как будут развиваться события. Запад разобщен - именно этого всегда хотел Путин. Возможно, он и сам не верил, что до этого дойдет. Теперь же он думает о том, какую пользу сможет из этого извлечь.

Все находится в движении. Будет ли так продолжаться вечно? И тревожный вопрос: близится ли окончание войны в Украине - или она в ближайшем будущем грозит выйти за пределы этой страны?

Времена сегодня быстротечные. Ничто не остается неизменным.

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