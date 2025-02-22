ЧП и криминал
22.02.2025, 13:04

Штрафы на миллион евро за нарушение ПДД в месяц: полиция теперь штрафует даже при незначительном превышении

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Средний штраф в январе 350 евро
Средний размер штрафа за превышение скорости в январе составил 350 евро
Средний размер штрафа за превышение скорости в январе составил 350 евро
ФОТО: Aldo Luud | Õhtuleht

В январе этого года полиция задержала на 700 нарушителей больше, чем в январе прошлого года, а размер штрафной единицы, удвоившийся в начале года, увеличил общую сумму штрафов за нарушение правил дорожного движения до 1 070 328 евро в месяц.

В этом году штрафы, выписанные по новой ставке, оказались неожиданно высокими для участников дорожного движения.

„Я ехал по Пярну“. Дорожные знаки были немного занесены снегом, и я не заметил ограничения. „Незначительное превышение скорости, но мне выписали штраф в 42 евро“, — жалуется один из них.

„Я совершил безопасный обгон на длинной прямой на Сааремаа“. Полиция его зафиксировала. „Я получил штраф в размере 220 евро“, — говорит другой.

„Я получил штраф — ехал быстрее разрешенного и попал в поле зрения камеры контроля скорости недалеко от Йыхви“. Я не успел затормозить, когда увидел камеру. „Штраф 80 евро!“ - рассказывает третий.

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