"От постоянных криков на уроках я ревела прямо за рулем" — за что критикуют автошколы?

К моему удивлению, стоило мне заговорить на эту тему с другими, как я обнаружила, что годный инструктор — это та еще редкость. Истории про орущих психованных неадекватов, из-за которых ученики выскакивали посреди шоссе из машин, посыпались на меня со всех сторон. Выяснилось, что в Таллинне существует даже специальная автошкола, которая позиционирует себя, как автошкола БЕЗ СТРЕССА. И тогда я поняла, что проблема не во мне и моем отсутствии навыков, необходимых для вождения, проблема — в системе. Чаще всего на должность инструкторов берут людей без какого-либо педагогического образования, без даже каких-нибудь несчастных инстаграм-курсов по доморощенной психологии. Водит — и славненько. Пусть других тоже учит. Но многому ли научит человек, который без конца плюется на лобовое стекло, давясь собственными криками, и говорит тебе, что ты ни на что не способна? Судя по статистике сдачи экзаменов на сайте Маантеамета — не особо. Я не дурочка и понимаю, что на этом бизнесе делаются неплохие деньги. Но давайте будем честны: это не нормально. Не нормально, что к инструкторам по вождению автошколами не предъявляется ряд требований, в числе которых — умение тупо держать себя в руках. Я уже не буду заикаться о навыках донесения информации до учеников. Каждый человек индивидуален, кому-то что-то дается проще, кому-то нет. А если ученик чего-то не понимает, то это не потому, что он дурачок, а потому что ты плохо объясняешь. И в придачу орешь.