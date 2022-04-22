"От постоянных криков на уроках я ревела прямо за рулем" — за что критикуют автошколы?
Блогер Диана Харламова разместила на странице в Facebook текст, в котором критикует систему обучения вождению. Что же действительно мешает освоить этот полезный навык?
За руль я захотела сесть с тех пор, как Крис купил себе свою шестую бэху. В моих фантазиях я под Каннибал Корпс мчалась на этой шикарной красотке по трассе в закат, ну или хоть до соседнего магазина за курой. Оставался пустяк — получить права. И осенью я наконец-то добралась до автошколы. Отвалила им кучу бабла, отслушала курс теории, удачно сдала экзамен, без ошибок ответив на миллион вопросов и с великими надеждами приступила к практике. Видели как машины на полной скорости врезаются в стены и превращаются в фарш? Примерно то же самое случилось и со всеми моими надеждами. А все почему? Сейчас расскажу.
Представьте ребенка, который еще не умеет ходить, а вам нужно его научить. Он впервые медленно поднимается на свои две и начинает двигаться. А вы — орать примерно следующее: ”Куда пошел? Куда ногу? Вправо ногу! Влево, давай влево! Быстрее иди! Куда ты помчался, остановись! Ты что, думать совсем не хочешь? Почему я должен постоянно говорить тебе, что делать? Что ты не понимаешь? Как идти не понимаешь? Как можно так тупить? Не придумывай! Вообще ничего не понимаешь! ”
Бедняга начинает теряться и путаться в собственных ногах, пока вы продолжаете сбивать его с толку своими воплями, подсказками и бестактными комментариями каждого его шага, при этом каждый раз ему напоминая, что он, бесталанный ушлепок, сам ничего не может. Как думаете, далеко пойдет пацан?
Человек, который в первый раз (и в десятый все еще) в жизни садится за руль — это тот же ребенок, который не умеет ходить. Задача инструктора по вождению — научить его. Найти подход, спокойно объяснить, подбодрить, поддержать, убедиться, что он не станет давить гулек и обгонять полицейские тачки. Встать на его место. Вспомнить себя за рулем первый раз. Понять психологию напуганного новоиспеченного водителя. Подождать, пока у того сформируются необходимые нейронные связи. И не нервничать. По крайней мере, так я это вижу. По крайней мере, именно такого я ожидала.
На практике все оказалось куда интереснее. От постоянных криков на уроках я ревела прямо за рулем, страшно нервничала и вообще переставала что-либо соображать, ревела после уроков, повторяя, что никогда не смогу водить машину, что мне это не дано и вообще к черту эту затею, с бабками в автобусе разве плохо? Как вы понимаете, я и стрессоустойчивость — это понятия, которые не могут стоять в одном предложении. Но вот только когда Я плачу деньги за то, чтобы меня чему-то научили, я не обязана быть стрессоустойчивой. Я обязана слушать учителя. Слушать, мать его, учителя, а не его ор.
К моему удивлению, стоило мне заговорить на эту тему с другими, как я обнаружила, что годный инструктор — это та еще редкость. Истории про орущих психованных неадекватов, из-за которых ученики выскакивали посреди шоссе из машин, посыпались на меня со всех сторон. Выяснилось, что в Таллинне существует даже специальная автошкола, которая позиционирует себя, как автошкола БЕЗ СТРЕССА. И тогда я поняла, что проблема не во мне и моем отсутствии навыков, необходимых для вождения, проблема — в системе. Чаще всего на должность инструкторов берут людей без какого-либо педагогического образования, без даже каких-нибудь несчастных инстаграм-курсов по доморощенной психологии. Водит — и славненько. Пусть других тоже учит. Но многому ли научит человек, который без конца плюется на лобовое стекло, давясь собственными криками, и говорит тебе, что ты ни на что не способна? Судя по статистике сдачи экзаменов на сайте Маантеамета — не особо. Я не дурочка и понимаю, что на этом бизнесе делаются неплохие деньги. Но давайте будем честны: это не нормально. Не нормально, что к инструкторам по вождению автошколами не предъявляется ряд требований, в числе которых — умение тупо держать себя в руках. Я уже не буду заикаться о навыках донесения информации до учеников. Каждый человек индивидуален, кому-то что-то дается проще, кому-то нет. А если ученик чего-то не понимает, то это не потому, что он дурачок, а потому что ты плохо объясняешь. И в придачу орешь.
Это я все к чему? Любой навык приходит с опытом. Соберетесь сдавать на права — не пугайтесь, ответственно подходите к вопросу выбора автошколы, максимально изучите все, когда будете искать инструктора, а при первых же признаках неадекватного поведения меняйте его. И тогда, может быть, вы сможете гонять на бэхе под Каннибал Корпс. В соседний магазин. За курой.
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