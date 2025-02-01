01.02.2025, 14:28
Руководитель Пыхьяской префектуры: „Неужели мы смирились с тем, что 70 смертей в ДТП — это нормально?“(4)
Карта Таллинна: насколько высок уровень преступности в вашем районе?
ФОТО: | Delfi Meedia
По словам руководителя Пыхьяской префектуры Департамента полиции и погранохраны Атса Кюбарсеппа, в Эстонии безопасно. Настолько безопасно, что люди погрузились в своего рода „забвенье безопасности“, когда на фоне геополитических проблем гражданам как будто бы все равно, погибло ли в этом году на дорогах больше людей, чем в прошлом. „Я не понимаю холодности, с которой относятся к этой проблеме“, — сказал он в интервью Delfi.
Атс Кюбарсепп, который уже в течение года возглавляет Пыхьяскую префектуру, считает, что, как и во всей Эстонии, в подведомственном ему регионе — Таллинне и Харьюмаа — уровень преступности относительно низкий. „Конечно, мы не искоренили преступность полностью, но у нас здесь действительно безопасно“.
Самый распространенный вид преступлений — кражи
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