ЧП и криминал
01.02.2025, 14:28

Руководитель Пыхьяской префектуры: „Неужели мы смирились с тем, что 70 смертей в ДТП — это нормально?“

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Карта Таллинна: насколько высок уровень преступности в вашем районе?
Рост количества преступлений против собственности - признак экономического спада и проблем, которые он порождает, говорит руководитель Пыхьяской префектуры Атс Кюбарсепп.
Рост количества преступлений против собственности - признак экономического спада и проблем, которые он порождает, говорит руководитель Пыхьяской префектуры Атс Кюбарсепп.
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

По словам руководителя Пыхьяской префектуры Департамента полиции и погранохраны Атса Кюбарсеппа, в Эстонии безопасно. Настолько безопасно, что люди погрузились в своего рода „забвенье безопасности“, когда на фоне геополитических проблем гражданам как будто бы все равно, погибло ли в этом году на дорогах больше людей, чем в прошлом. „Я не понимаю холодности, с которой относятся к этой проблеме“, — сказал он в интервью Delfi.

Атс Кюбарсепп, который уже в течение года возглавляет Пыхьяскую префектуру, считает, что, как и во всей Эстонии, в подведомственном ему регионе — Таллинне и Харьюмаа — уровень преступности относительно низкий. „Конечно, мы не искоренили преступность полностью, но у нас здесь действительно безопасно“.

Самый распространенный вид преступлений — кражи

В 2024 году в Эстонии было зарегистрировано 27 225 преступлений, из них 9 555 — в Таллинне. 62% преступлений в столице — это кражи, 21% — преступления против личности, 7% — дорожные правонарушения и 10% — другие преступления. Если оценивать случаи с учетом районов города, то самым распространенным видом преступлений во всех из них являются кражи (§199 Пенитенциарного кодекса), за которыми следует применение физического насилия (§121 Пенитенциарного кодекса). Во всех районах, кроме Пирита, третье место занимает мошенничество (§209 Пенитенциарного кодекса), а в Пирита бронза у случаев вождения в нетрезвом виде (§424 Пенитенциарного кодекса).

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