Руководитель Пыхьяской префектуры: „Неужели мы смирились с тем, что 70 смертей в ДТП — это нормально?“

По словам руководителя Пыхьяской префектуры Департамента полиции и погранохраны Атса Кюбарсеппа, в Эстонии безопасно. Настолько безопасно, что люди погрузились в своего рода „забвенье безопасности“, когда на фоне геополитических проблем гражданам как будто бы все равно, погибло ли в этом году на дорогах больше людей, чем в прошлом. „Я не понимаю холодности, с которой относятся к этой проблеме“, — сказал он в интервью Delfi.