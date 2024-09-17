17.09.2024, 07:00
В таллиннском парке в ходе конфликта ножом ранили 18-летнюю девушку. Подозреваемых ищут(16)
ФОТО: | Delfi Meedia
Вечером в понедельник в парке Канути произошел конфликт, в ходе которого в результате нападения с ножом была ранена 18-летняя девушка.
По словам оперативного дежурного Пыхьяской префектуры Рааво Ярва, вчера в 20:40 в полицию поступило сообщение о том, что в саду Канути в центре Таллинна между несколькими людьми произошел конфликт, в ходе которого с ножом напали на 18-летнюю девушку.
Сотрудники полиции оказали пострадавшей первую помощь, и медики доставили ее в больницу. Ярва добавил, что в настоящее время полиция большими силами разыскивает других участников конфликта и работает над выяснением всех подробностей происшествия.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.