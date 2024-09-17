Новости Эстонии
17.09.2024, 07:00

В таллиннском парке в ходе конфликта ножом ранили 18-летнюю девушку. Подозреваемых ищут

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Foto sündmuskohalt.
Foto sündmuskohalt.
ФОТО: Delfi lugeja | Delfi Meedia

Вечером в понедельник в парке Канути произошел конфликт, в ходе которого в результате нападения с ножом была ранена 18-летняя девушка.

По словам оперативного дежурного Пыхьяской префектуры Рааво Ярва, вчера в 20:40 в полицию поступило сообщение о том, что в саду Канути в центре Таллинна между несколькими людьми произошел конфликт, в ходе которого с ножом напали на 18-летнюю девушку.

Сотрудники полиции оказали пострадавшей первую помощь, и медики доставили ее в больницу. Ярва добавил, что в настоящее время полиция большими силами разыскивает других участников конфликта и работает над выяснением всех подробностей происшествия.

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