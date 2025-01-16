Ошибка при перестроении стала причиной цепной аварии в Таллинне

В 10:34 произошло ДТП в Харьюмаа в Саку у дома по адресу Нурме, 3a, где 74-летний мужчина, управляя автомобилем juures Mercedes-Benz ML300CDI, врезался в автомобиль Toyota RAV-4, которым управлял 53-летний мужчина, и затем в столб уличного освещения. Водителя Mercedes-Benz доставили в больницу.

В 16:26 произошло ДТП в Таллинне у дома по адресу Техника, 170/1, где 32-летний мужчина на автомобиле Honda Civic перестроился в другой ряд и врезался в грузовик Scania R124, которым управлял 40-летний мужчина. В результате столкновения Honda вылетела на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем BMW 320D, которым управлял 28-летний мужчина. Пассажира Honda, 29-летнюю женщину, доставили в больницу.

Об угнанных и найденных транспортных средствах сообщений не поступало.

Департамент полиции и погранохраны настоятельно напоминает всем водителям о важности соблюдения правил дорожного движения. Безопасность на дороге зависит от каждого участника, и даже незначительное нарушение может привести к серьезным последствиям.

Как обеспечить безопасность за рулем?

Соблюдайте скоростной режим. Скорость должна быть адаптирована к условиям дороги и погоде.

Держите дистанцию. Это поможет избежать столкновения в случае экстренного торможения.

Не отвлекайтесь. Использование телефона или других гаджетов за рулем опасно. Полная концентрация на дороге – залог безопасности.

Пристегивайтесь. Ремень безопасности – простой и эффективный способ защиты в непредвиденной ситуации.

Будьте внимательны на перекрестках и пешеходных переходах. Уступайте дорогу пешеходам и всегда убедитесь в безопасности маневра.

Следите за техническим состоянием автомобиля. Исправные тормоза, фары и шины – важные составляющие безопасного вождения.

Избегайте вождения в уставшем или больном состоянии. Ваше внимание и реакция в таком состоянии значительно снижаются.