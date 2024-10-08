ЧП и криминал
08.10.2024, 10:16

В Таллинне действовала группа несовершеннолетних пророссийски настроенных „охотников за педофилами“, которые вели разговоры об оружии и изготовлении взрывчатки

 
Сборища молодежи в столичном Саду Канути, по словам полицейских, к сегодняшнему дню утихомирили
Сборища молодежи в столичном Саду Канути, по словам полицейских, к сегодняшнему дню утихомирили
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Как сообщила полиция, подростки, настроенные на российскую идеологию, осознали ошибки и прекратили свою деятельность, но если бы полиция не вмешалась, то „педоменты“ могли бы вырасти в более крупную группировку.

Начальник отдела по борьбе с преступлениями против личности Пыхьяской префектуры Хиско Варес сказал порталу Delfi, что юные „охотники за педофилами“, или так называемые „педоменты“, искали педофилов в интернете, договаривались о встрече в парке, чтобы взять правосудие в свои руки. „По виду они были „скинхедами“, носили пятнистую одежду“, - рассказал Варес.

В подростковую компанию, о которой беседовал с полицейским портал Delfi, входили русскоязычные молодые люди в возрасте 14-16 лет. „Они находились в русскоязычном информационном пространстве, пользовались информацией российской прессы. Вся информация, которой они обменивались в чатах, была из России, оттуда были, например, и инструкции по изготовлению взрывчатых веществ и оружия, обращению с ними“, - сказал Варес. Подтверждения тому, что молодые люди в самом деле мастерили оружие и каким-то образом с ним обращались, полиция не получила.

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