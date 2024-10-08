08.10.2024, 10:16
В Таллинне действовала группа несовершеннолетних пророссийски настроенных „охотников за педофилами“, которые вели разговоры об оружии и изготовлении взрывчатки
ФОТО: | Delfi Meedia
Как сообщила полиция, подростки, настроенные на российскую идеологию, осознали ошибки и прекратили свою деятельность, но если бы полиция не вмешалась, то „педоменты“ могли бы вырасти в более крупную группировку.
Начальник отдела по борьбе с преступлениями против личности Пыхьяской префектуры Хиско Варес сказал порталу Delfi, что юные „охотники за педофилами“, или так называемые „педоменты“, искали педофилов в интернете, договаривались о встрече в парке, чтобы взять правосудие в свои руки. „По виду они были „скинхедами“, носили пятнистую одежду“, - рассказал Варес.
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