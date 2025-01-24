Всё больше водителей в Эстонии используют телефон за рулем: проблемы по этой причине имел каждый десятый

Согласно данным исследования, 75% водителей подтвердили, что используют мобильный телефон во время вождения. Чаще всего его применяют в качестве навигатора или для разговоров по громкой связи. Однако 23% респондентов заявили, что во время движения ищут или переключают музыку на телефоне, а 13% – звонят без использования системы hands-free. Еще 7% отправляют голосовые сообщения, 5% пишут текстовые сообщения, общаются в чатах или просматривают интернет, а 3% даже делают фото и видео прямо во время управления автомобилем.

По словам руководителя группы по возмещению транспортного ущерба компании If Kindlustus Таави Крууса, использование телефонов за рулем становится все более распространенным. Это крайне тревожная тенденция, поскольку любые посторонние действия снижают концентрацию водителя и увеличивают риск аварии.

„По сравнению с аналогичным исследованием, проведенным несколько лет назад, мы видим, что использование телефонов во время вождения стало еще более распространенным. Если раньше это было в основном проблемой молодежи, то теперь телефоном за рулем активно пользуются люди всех возрастов. Немного реже это делают только водители старше 55 лет“, – отмечает Круус.

Опрос показал, что мужчины чаще используют мобильный телефон во время вождения – 80% опрошенных признались в этом. Однако и среди женщин этот показатель довольно высок – 70%. Половина водителей в возрасте до 34 лет регулярно используют телефон для поиска или переключения музыки, тогда как у старших поколений эта привычка встречается реже. Каждый седьмой молодой водитель признался, что пишет сообщения или ведет переписку во время движения – несколько лет назад это делал лишь один из одиннадцати.

„Конечно, многие водители используют телефон в качестве навигатора, но, к сожалению, наблюдается стремительный рост его использования среди молодежи. Если эта тенденция сохранится, со временем она распространится и на другие возрастные группы“, – добавляет Круус.